Las mejores fotos de la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental
Este jueves desde las 19:30, River recibe a Banfield en el Estadio Monumental. Para el Millonario, no es un partido más: Marcelo Gallardo dirige su último encuentro en su segundo ciclo como entrenador y se despide de su gente.
A pesar de que el Muñeco le pidió a la dirigencia que sea un partido más y sin homenajes, era imposible que los hinchas no prepararan una despedida a la altura de quien, para muchos, es el máximo ídolo de la historia del club.
Los resultados no lo acompañaron en esta etapa, pero el agradecimiento es eterno por todo lo construido en su primer ciclo. Querido como hincha y amado como entrenador, incluso hubo quienes se animaron a pedirlo como futuro presidente.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar