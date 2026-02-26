Las mejores fotos de la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental

River preparó un video homenaje para Marcelo Gallardo y fue exhibido en las pantallas antes del partido.

Este jueves desde las 19:30, River recibe a Banfield en el Estadio Monumental. Para el Millonario, no es un partido más: Marcelo Gallardo dirige su último encuentro en su segundo ciclo como entrenador y se despide de su gente.

A pesar de que el Muñeco le pidió a la dirigencia que sea un partido más y sin homenajes, era imposible que los hinchas no prepararan una despedida a la altura de quien, para muchos, es el máximo ídolo de la historia del club.

Los resultados no lo acompañaron en esta etapa, pero el agradecimiento es eterno por todo lo construido en su primer ciclo. Querido como hincha y amado como entrenador, incluso hubo quienes se animaron a pedirlo como futuro presidente.

Las mejores fotos de la despedida en el Monumental

«Muñe sos mi ídolo cómo jugador y técnico. Te amamos, sos eterno. Falta que seas presidente». (Clarín Fotografía)

Una idolatría que trasciende generaciones. (Clarín Fotografía)

«La suerte de encontrarte alguna vez. Gracias eternas», una de las tantas banderas de la tarde. (Clarín Fotografía)

Madrid, Boca y una fecha que quedó marcada para siempre: 9/12/18. (Clarín fotografía)