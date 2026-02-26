«Pichi» Escudero dirigirá a River a la espera del Chacho Coudet

Este jueves, desde las 19:30, River recibe a Banfield en un duelo muy especial. No se trata de una fecha más: será la despedida de un ídolo, ya que Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en este segundo ciclo, tras haber anunciado su renuncia el lunes.

El principal apuntado para sucederlo es Eduardo Coudet. En una conferencia de prensa brindada en España, en la antesala del encuentro entre Deportivo Alavés y Levante, el entrenador juró por sus cuatro hijos que ni él ni su representación tuvieron contacto alguno con la dirigencia de River.

Sin embargo, todo está encaminado para que sea el sucesor del Muñeco. El Chacho dirigirá este viernes el partido ante Levante y, en los próximos días, se despediría del conjunto español para asumir al frente del Millonario.

El exdirector técnico de Racing y Rosario Central deberá ejecutar la cláusula de rescisión con Alavés, o bien negociar con la dirigencia de la institución para rescindir su contrato. En tanto, una vez que se haga efectiva la salida de Gallardo este jueves por la noche, Marcelo Escudero será el entrenador interino de River.

El “Pichi” dirige la Reserva desde 2023 y presenta un saldo más que positivo. En total, condujo 88 partidos, con 49 victorias, 18 empates y 21 derrotas. Además, conquistó dos títulos: la Copa Proyección y el Trofeo de Campeones.

Su primer entrenamiento al frente del plantel profesional está previsto para este viernes a las 10:00, en el predio de Ezeiza. Su ayudante de campo será Christian Manfredi, con pasado como director técnico en Deportivo Armenio y Talleres de Remedios de Escalada.

De esta manera, Escudero dirigiría el encuentro ante Independiente Rivadavia por la fecha 8, que se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21:30, en Mendoza. La novena jornada fue suspendida por el paro, por lo que el próximo compromiso del Millonario sería recién el miércoles 11 ante Huracán en el Ducó, partido que podría marcar el debut del Chacho en el banco de suplentes.