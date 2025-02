Las polémicas declaraciones de Caruso Lombardi criticando a Gago y Riquelme

El exdirector técnico Ricardo Caruso Lombardi cuestionó las medidas que tomó la gestión encabezada por Juan Román Riquelme en Boca y también habló de la eliminación del equipo de Fernando Gago en la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

“Riquelme está en su mundo. Yo veo cosas en Boca que no van. Hay muchas cosas que honestamente no las haría…”, sentenció Caruso Lombardi en su análisis sobre la actual dirigencia de Boca.

Las polémicas declaraciones de Caruso Lombardi sobre el presente de Boca

El «salvador del descenso» explicó cuáles serían las medidas que tomaría para revertir la compleja situación que atraviesa el club de Capital Federal: «yo tengo 33 años de técnico. Yo hacía campeonatos de penales los jueves o los viernes, les decía a mis jugadores que pongan cien pesos cada uno para que se maten”. Caruso Lombardi agregó: “entonces vos ya vas viendo qué arquero tiene más noción de dónde va la pelota, y quién ataja mejor… lo vas mirando”.

💬CARUSO: "VEO COSAS EN BOCA QUE YO NO HARÍA"



El ex entrenador criticó la actitud que tuvo Leandro Brey: “si está preparado como quieren hacerle entender a la gente. El suplente no está sentadito así (se burla) en el banco de suplentes. No entendía nada”.

Además, el columnista explicó el motivo por el cual Fernando Gago perdió el partido con Alianza Lima: “si yo voy ganando un partido y te estoy aplastado. Yo no te puedo hacer quilombo ocho minutos parando el partido… tengo que ser inteligente. Sabes que está hecho apropósito por el rival”.

En el final de sus dichos, Caruso Lombardi liquidó a Juan Román Riquelme: “para mí es un gran jugador, un monstruo. Pero, como presidente no le veo ninguna virtud”.