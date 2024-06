Las Yaguaretés cayeron ante Kenia y no pudieron clasificar a los Juegos Olímpicos de París

Kenia fue la gran piedra en el zapato para Las Yaguaretés en el Preolímpico de Mónaco. Con las rionegrinas Josefina Padellaro y Mayra Genghini junto a la neuquina Micaela Pallero, la Selección Argentina femenina de Rugby Seven cayó con las africanas y no pudo sacar el boleto a París.

El equipo nacional perdió 15 a 12 con Kenia en el duelo de cuartos de final. Participaron del torneo 11 países y solo una obtendrá la clasificación olímpico.

Las Yaguaretés sintieron el hecho de quedar con una menos en el primer tiempo por la amarilla a Sofía González. En ese tramo, las keniatas anotaron dos tries y se fueron 10-0 arriba al descanso.

Las africanas volvieron a meter un try en el arranque del complemento y la reacción argentina no fue suficiente. Las jugadoras regionales se destacaron con un try de Micaela Pallero y otro de Josefina Padellaro que dejó el marcador en 12-15.

Los partidos anteriores

La Selección debutó el viernes con un triunfo ante Samoa por 26-5 y ayer ya había caído ante Kenia en el cierre de la fase de grupos también por un resultado ajustado por 19 a 17.

Más allá de no poder cumplir el sueño olímpico, las Yaguaretés cerraron un gran semestre con un saldo de 16 triunfos y 8 derrotas.