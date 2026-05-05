Robó con un inhibidor en Plottier, se llevó dólares y chocó minutos más tarde: fue demorado

La Fiscalía de Robos y Hurtos interviene en la investigación del caso.

Un hombre fue demorado en Plottier después de cometer un robo frente a un local comercial con el uso de un inhibidor. Más tarde, chocó dentro de la misma ciudad y fue interceptado por la Policía. En el procedimiento, el personal secuestró un arma de fuego, el dispositivo para impedir el bloqueo del vehículo y dos celulares.

Según informó la Policía del Neuquén, el hecho sucedió este lunes en inmediaciones de un comercio ubicado en Buenos Aires Norte, donde dos personas robaron pertenencias del interior de una camioneta estacionada. Después, los sospechosos escaparon en un auto.

Robo, choque y operativo policial en Plottier

Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 46 fueron informados sobre un choque en la zona de la calle Alberdi. Uno de los vehículos involucrados coincidía con las características del auto que era buscado por el robo.

En el lugar, los policías demoraron al conductor. La víctima del robo había denunciado que le habían sustraído «una suma significante de dinero en moneda extranjera y pesos argentinos» que estaban dentro de su camioneta.

Personal policial trabajó en el lugar de los hechos. Foto: Matías Subat.

La Fiscalía de Robos y Hurtos ordenó el traslado del demorado a la unidad policial y dispuso el secuestro del vehículo para realizar una requisa. El procedimiento quedó a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia 1.

Qué encontraron dentro del auto tras la requisa policial

Durante la requisa, la Policía secuestró “un dispositivo inhibidor de señal” y “un arma de fuego tipo revólver calibre .22 con municiones”. También incautaron dos teléfonos celulares y una billetera con documentación.

La investigación sigue en marcha para determinar la participación de otras personas en el hecho. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias en la causa.