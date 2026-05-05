Andrés Peressini se suma al gabinete de Mariano Gaido y participará en el partido Primero Neuquén

El exintendente de Plottier, Andrés Peressini, anunció esta semana su incorporación al gabinete de Mariano Gaido en la municipalidad de Neuquén, donde desempeñará un rol que se encargará de temas referidos a la «planificación estratégica» y al «desarrollo territorial».

La noticia fue confirmada por el propio exmandatario, quien en diálogo con Diario RÍO NEGRO aseguró que también está trabajando en el armado político del jefe comunal capitalino, a través de su flamante partido, Primero Neuquén.

«Comenzar a trabajar en el equipo que gobierna la ciudad más grande de la Patagonia y una de las más grandes del país es un placer», remarcó.

Peressini no reveló el cargo formal que ocupará, pero adelantó que el decreto con su designación «se está redactando» y que, de no haber inconvenientes, «se conocerá durante los próximos días».

Desde el municipio, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, dijeron no tener información para brindar.

Qué hará Peressini en el municipio de Neuquén

Explicó que tendrá contacto «con todo el gabinete», ya que estará abocado a asuntos transversales para la gestión como la movilidad de los vecinos, el desarrollo de la ciudad y la modernización de la gestión municipal.

Su trabajo en el municipio será «ad honorem», afirmó. Detalló que en la actualidad está jubilado y que su llegada al gobierno de Neuquén capital será «un doctorado, una maestría en gestión junto a personas que están en la administración».

El ex jefe comunal recordó que su relación con Gaido viene de «hace muchos años», cuando él estaba a cargo del municipio de Plottier y el intendente capitalino era ministro del entonces gobierno de Jorge Sapag.

«Me ayudo a resolver y tratar una innumerable cantidad de problemas en mi primera gestión, permitiéndonos sacar la ciudad adelante. Creo que siempre valoró todo ese esfuerzo y dedicación«, analizó.

De la actual gestión en la ciudad de Neuquén, Peressini destacó la inversión en proyectos de infraestructura y la capacidad de mantener, en simultáneo, el equilibrio de las cuentas públicas. «Esta invitación que me hace Gaido creo que me dará la posibilidad de acercarme a trabajar y ver temas específicos en el gobierno de una metrópolis», agregó.

Afirmó que la de Planificación y Desarrollo será «un área de contacto con todo el gabinete«. Y adelantó que parte de su expectativa es «tomar ideas» de cómo se puede gestionar una ciudad logrando estabilidad económica y haciendo inversiones.

Primero Neuquén y la renuncia de Luis Bertolini: habló Peressini

Peressini también habló de la cuestión política. Dijo que «forma parte» de Primero Neuquén, el partido que creó recientemente Gaido y que desde este año comenzó a hacer incursiones por el interior de la provincia.

«Voy a estar acompañando las decisiones políticas que tome el intendente, me puse a disposición del espacio«, expresó. Además, aseguró que espera participar de las visitas a las localidades, que dijo conocer en detalle por su mandato como diputado provincial.

Consultado por la situación de Plottier, Peressini pidió respetar el trabajo de la Justicia y consideró que el Condejo Deliberante utilizó «los procedimientos existentes» en la carta orgánica para desplazar a Luis Bertolini, quien finalmente presentó su renuncia.

Dijo que se puso en contacto con la nueva titular del Ejecutivo, Malena Resa, para expresarle sus felicitaciones y desearle éxitos en la gestión.

«Todavía no he tenido ningún diálogo con ella más que ese mensaje y de la misma manera que me puse a disposición ahora, lo hice en su momento con Bertolini. Fueron dos veces, pero él no me convocó», rememoró el exlegislador.