Quién era el joven que murió en un choque frontal sobre la Ruta 51: tenía domicilio en Roca

El domingo se registró un trágico choque sobre la Ruta 51, a la altura de Mari Menuco, que conmocionó a toda la región. El impacto que fue entre un camión y un auto, dejó como resultado una víctima fatal.

A dos días del hecho, se confirmó la identidad del joven muerto y también se conoció que era de la ciudad de Roca.

Identificaron a la víctima del trágico choque de la Ruta 51

Fuentes oficiales confirmaron este martes a Diario RÍO NEGRO que la víctima fue identificada como Cristian Corvalán. Tenía tan solo 24 años, trabajaba en la industria petrolera y además, se supo que era oriundo de Roca.

El joven era quien conducía el Ford Focus II que impactó de manera frontal contra el camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero.

Corvalán sufrió lesiones y según los resultados de la autopsia, los «politraumatismos» que recibió le provocaron la muerte en el acto.

Por otra parte, el camionero registró algunas lesiones, aunque no corría riesgos de vida y se encontraba consciente tras el choque.