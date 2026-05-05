Violó una restricción y desató una persecución en Fernández Oro: lo condenaron a cuatro meses de prisión

Un hombre fue condenado a cuatro meses y quince días de prisión efectiva por protagonizar una peligrosa persecución en Fernández Oro, luego de incumplir una prohibición de acercamiento hacia su expareja. El hecho ocurrió en diciembre de 2025 y derivó en una causa por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y daño calificado.

La condena se resolvió en una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde el imputado admitió su responsabilidad penal como autor de los delitos. Desde entonces, se encontraba detenido con prisión preventiva.

El inicio: violó una restricción y huyó

Según expuso el fiscal del caso, el episodio comenzó el 19 de diciembre alrededor de las 21:45, cuando el hombre se presentó en la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento en el marco de un expediente por violencia de género.

Tras el llamado de la mujer, un móvil policial acudió al lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, el imputado emprendió la fuga en su vehículo “a alta velocidad”, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la localidad.

Choque, daños y maniobras peligrosas

Durante el escape, el conductor impactó contra un patrullero en la intersección de Bahía Blanca y Los Rosales, lo que provocó daños graves en la parte delantera del móvil policial. A pesar del choque, continuó la huida.

En ese trayecto, el vehículo sufrió la pérdida del capot, que quedó sobre el parabrisas e impedía la visibilidad. Aun así, el hombre siguió circulando, lo que, según la acusación, puso en riesgo tanto su vida como la de terceros.

El final de la persecución

La persecución concluyó en cercanías de Iguazú y Primeros Pobladores, en una zona próxima al sector comercial. Allí, un móvil policial impactó desde atrás al vehículo para detenerlo, lo que provocó que el auto girara y se apagara.

El imputado descendió e intentó escapar a pie, pero fue reducido a los pocos metros por personal policial.

Los antecedentes y la pena

El fiscal explicó que la pena de cumplimiento efectivo se fundamentó en los antecedentes penales del acusado en la provincia del Neuquén, donde había sido condenado por robo, y en que al momento del hecho se encontraba bajo libertad asistida.

En este contexto, se resolvió la condena a prisión efectiva, en línea con la admisión de responsabilidad del imputado por los hechos.