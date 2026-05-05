Auge petrolero sin impacto en los comercios: caen las ventas en Neuquén
Un informe de ACIPAN reveló que siete de cada diez comerciantes cree que la economía empeorará en comparación con el 2025.
Un relevamiento publicado por la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) esta semana reveló que el comercio neuquino tuvo una caída del 10,6% en el primer bimestre del 2026.
Pese a la gran actividad petrolera en la provincia, el auge exportador no se refleja en el consumo masivo local y se percibe un marcado pesimismo de las empresas minoristas por la economía nacional y regional.
Qué datos muestra el sondeo empresarial de ACIPAN
Según el sondeo realizado en la segunda quincena de abril, entre el primer trimestre de 2026 y el mismo período de 2025, el 83% de los encuestados registró una caída en la cantidad de unidades vendidas y sólo el 17% percibió un aumento.
A su vez, para el 30% de los encuestados la caída en ventas por unidades fue de más del 20%. Por este panorama, predomina un marcado pesimismo por parte de los comerciantes.
Más del 70% de las personas consultadas manifestaron que la situación económica nacional en 2026 estará peor que en 2025, mientras que un 15% aseguró que estará igual y el otro 15% tiene expectativas positivas.
Sobre la economía provincial, si bien es menor el pesimismo, también predominan las perspectivas negativas en casi el 50% de los entrevistados. Cerca del 25% plantea que estará igual y el otro 25% apuesta a una mejoría.
Sobre los principales problemas económicos del país, los comerciantes opinaron que el principal es la falta ventas (78%) y en segundo lugar la carga tributaria (14,6%).
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