Auge petrolero sin impacto en los comercios: caen las ventas en Neuquén

El comercio neuquino tuvo una caída en el primer bimestre del 2026. Foto: archivo Florencia Salto.

Un relevamiento publicado por la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) esta semana reveló que el comercio neuquino tuvo una caída del 10,6% en el primer bimestre del 2026.

Pese a la gran actividad petrolera en la provincia, el auge exportador no se refleja en el consumo masivo local y se percibe un marcado pesimismo de las empresas minoristas por la economía nacional y regional.

Qué datos muestra el sondeo empresarial de ACIPAN

Según el sondeo realizado en la segunda quincena de abril, entre el primer trimestre de 2026 y el mismo período de 2025, el 83% de los encuestados registró una caída en la cantidad de unidades vendidas y sólo el 17% percibió un aumento.

A su vez, para el 30% de los encuestados la caída en ventas por unidades fue de más del 20%. Por este panorama, predomina un marcado pesimismo por parte de los comerciantes.

Más del 70% de las personas consultadas manifestaron que la situación económica nacional en 2026 estará peor que en 2025, mientras que un 15% aseguró que estará igual y el otro 15% tiene expectativas positivas.

Sobre la economía provincial, si bien es menor el pesimismo, también predominan las perspectivas negativas en casi el 50% de los entrevistados. Cerca del 25% plantea que estará igual y el otro 25% apuesta a una mejoría.

Sobre los principales problemas económicos del país, los comerciantes opinaron que el principal es la falta ventas (78%) y en segundo lugar la carga tributaria (14,6%).