Se presentó la 3° edición del Sur Trail de Paso Córdoba: todo lo que tenés que saber

Este lunes por la noche se presentó la 3° edición del Sur Trail de General Roca, que se desarrollará en Paso Córdoba el próximo domingo 24 de mayo desde las 10 horas. Habrá tres modalidades: 8, 17 y 27 kilómetros.

Con la presencia de los organizadores Valentina Fernández y Germán García, la palista y concejal roquense Cecilia Collueque, el Secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores de la provincia de Río Negro, Fernando Enríquez, se dieron a conocer los principales detalles de la competencia. Además, estuvieron los atletas Paola Lineros (Roca), Brenda Guerrero (Allen), Martín Araya (Villa Regina) y Miguel Cayupán (Roca).

En la conferencia de prensa brindada, se destacó que «la prueba pasará por zonas muy atractivas en las que no hay competencias desde hace más de 15 años«, lo que le dará un atractivo extra al evento.

Además, revelaron que hasta el momento hay 350 inscriptos con representantes de General Roca, Carmen de Patagones, Choele Choel, Darwin, Zapala, Añelo, Centenario, Neuquén, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Mainqué, Plottier, Chos Malal, Cutral Có, Plaza Huincul, Catriel, Bariloche, Ingeniero Jacobacci, El Cuy, Pilcaniyeu, Los Menucos, Chimpay, Cervantes, Cinco Saltos, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.

Quienes deseen anotarse tendrán tiempo de hacerlo hasta el 20 de mayo, la fecha límite establecida. Por otro lado, el 22 de mayo se realizará la entrega de kits en lugar y horario a confirmar. Cada participante tendrá una camiseta de la competencia y una medalla finished.

Los ganadores de cada edición

Edición 2024:

7 km: Victor Simonelli (Cervantes)

15 km: Javier Fermín (Roca)

25 km: Ignacio Reyes (Allen)

Edición 2025: