Lautaro Martínez marcó su primer gol en un Mundial tras ocho partidos: fue de penal ante Jordania

El festejo de Lautaro Martínez tras poner el 2-0 a favor de la Selección y marcar su primer gol en un Mundial. (Foto: AFP)

La historia de Lautaro Martínez en los Mundiales había comenzado con el pie izquierdo en el debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022. En aquella derrota, el VAR le anuló dos goles al «Toro» por posiciones adelantadas milimétricas y desde entonces acumuló ocho partidos sin poder convertir en una Copa del Mundo.

En el siguiente encuentro -ante México– volvió a ser titular, pero luego perdió el puesto con Julián Álvarez y no logró marcar durante el certamen. Si bien ejecutó el penal que clasificó a la Selección Argentina a las semifinales, el gol se le negó durante el tiempo reglamentario.

Para el Mundial 2026, Lautaro llegó en un gran momento y Lionel Scaloni volvió a darle confianza al ubicarlo como titular en los tres partidos de la fase de grupos. Frente a Argelia y Austria no pudo romper la racha, pero este sábado ante Jordania finalmente logró sacarse la espina.

A los 30 minutos del primer tiempo, el propio Lautaro estrelló un remate en el travesaño tras un centro rasante de Nicolás Tagliafico. En el rebote, Marcos Senesi fue a disputar la pelota de cabeza y recibió una infracción en el rostro, por lo que el árbitro sancionó penal luego de revisar la jugada en el VAR.

Lautaro no dudó y tomó la responsabilidad. Respiró profundo y definió cruzado para poner el 2-0 parcial de la Selección Argentina después del golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso y, de esa manera, marcó su primer gol en un Mundial con la Albiceleste.