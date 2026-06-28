Nike llegó a Neuquén y su director asegura: «La apertura genera previsibilidad y la estabilidad de precios trae eficiencia»

Lo que sucede en torno a Vaca Muerta es noticia a nivel nacional, y polo de atracción para las grandes empresas que empiezan a mirar con atención el potencial de crecimiento demográfico y económico, y a hacer planes para localizarse en la región.

Es el caso de Southbay, la empresa representante de Nike para Argentina y Uruguay, que acaba de abrir en Neuquén su local más grande en el interior del país.



Con una inversión superior a los US$ 2 millones y una sociedad estratégica con IRSA, la emblemática marca norteamericana desembarcó en la capital de la provincia con 700 metros cuadrados en los que se despliegan los mismos productos y lanzamientos de la pipa a nivel global y un total de 25 colaboradores entre los contratados a nivel local y los perfiles de gestión que la empresa traslado desde Buenos Aires a la región.



Eduardo Passman es Director de Ventas de Southbay para Argentina y Uruguay, y de visita en Neuquén para la inauguración en Alto Comahue, dialogó mano a mano con RÍO NEGRO respecto a las proyecciones comerciales, la decisión de invertir en la zona, y la coyuntura nacional.

PREGUNTA: ¿Qué es Southbay?

RESPUESTA: South Bay nace para tomar la distribución de Nike en Argentina y Uruguay, y es parte del grupo Regency. El grupo Regency está ubicado en Panamá que hace más de 40 años tiene vínculo con Nike, distribuyéndolo en Centroamérica. Además tiene Shoppings, y comercializa también otras grandes marcas, como Zara. Por esa razón cuando Nike decide salir de Latam, la distribución en Argentina y Uruguay queda en manos de Southbay. Hoy en día tenemos 2 locales en Uruguay, 16 en Argentina, de los cuales 13 están ubicados en AMBA y alrededores y solo 3 en el interior, Córdoba, Rosario, y ahora Neuquén.

P: ¿Por qué una marca como Nike elige Neuquén?

R: Desde que Southbay toma la distribución de Nike para Argentina y Uruguay, en septiembre 2022, la estrategia fue consolidar la flota de locales que teníamos, sobre todo AMBA, Ciudad de Buenos Aires y alrededores Y después teníamos un plan más agresivo de expansión a ciudades muy relevantes, para poder expandir el negocio y llevar al interior la experiencia que ofrecemos en este tipo de locales. En esa expansión, abrimos un local en Rosario, otro local en Córdoba, la tercera ciudad del interior grande y relevante es Neuquén, sabemos todo lo que representa Neuquén. Sabemos lo que representa Neuquén, todo el potencial que tiene como ciudad, y hace tiempo ya la teníamos mapeada. O sea, fuera de Buenos Aires, en la tercera ciudad en la que Nike tiene local propio directamente.

El canal físico y el online, hoy van en tándem, se complementan. Hoy el consumidor que compra en el digital, pasa a retirar el producto por el local, lo cambia, o te lo devuelve, y vive la experiencia completa de la marca. Eduardo Pasman, Southbay

P: ¿Por qué Neuquén y no otra locación como Mendoza por ejemplo?

R: Hay grandes ciudades en las que como marca líder a nivel mundial queremos estar con local propio. Por la envergadura y la superficie de un local como este, y el nivel de inversión que requiere, se trata de decisiones que son a mediano y largo plazo, que funcionan a partir del tráfico y la rotación de gente dispuesta a comprar los productos de la marca. Y es ahí donde aparece también la importancia y relevancia de Neuquén, que viene en un auge, creciendo como ciudad y sobre todo por población. Venimos hablando de este local hace más de un año y medio con la gente de IRSA, e incluso ellos hicieron toda una obra ellos, porque cuando vinimos a conocer hace un tiempo, las paredes o el shopping llegaban hasta cierto lugar, y fue necesario correr la línea municipal. Eso demuestra que IRSA comprende el impacto que genera una marca como Nike cuando llega a un lugar como Neuquén.

P: Se dice que el online es el canal de consumo que más crece ¿Advierten la misma tendencia?

R: Es verdad que el virtual viene creciendo a un ritmo de doble dígito. Pero no es que a raíz de eso el físico desaparece, no es que empezás a cerrar físico, sino que realmente empezás a tener mejores propuestas de cara al consumidor. Ambos canales van en tándem, se complementan. Ese consumidor que pudo haber comprado en digital, pasa a retirar el producto en el local, lo cambia, te lo devuelve, y aparte al venir al local se encuentra con la misma variedad de productos que existe en los locales de Nike de las principales ciudades del mundo. Todas las camisetas del Mundial están acá en Neuquén. O sea, al mismo tiempo que se están lanzando los botines y las camisetas a nivel mundial, llegan a Neuquén. Estás en la conversación mundial de la tecnología y la innovación que tiene Nike como marca líder.

P: ¿La apertura económica beneficia o es contraproducente para ese modelo de negocio?

R: Nuestro modelo de negocio siempre fue híbrido. La apertura de importaciones, en primer lugar te permite tener cierta previsibilidad, trazabilidad, ¿no? Nosotros compramos a un año. Entonces, tener previsibilidad de qué es lo que va a pasar nos permite tener una mejor planificación de lo que queremos hacer. Acabamos de vender abril, mayo, junio del 27. La previsibilidad nos permite decir, bueno, lo que ya le compramos a Nike a nivel mundial, y también la fabricación local, porque salen en paralelo, nos permite conocer un recorrido. Es decir, no voy a tener altibajos, no voy a depender de cosas distintas que me estén afectando ese abastecimiento.

La acumulación de inventario ya no tiene sentido. Un contexto de mayor estabilidad de precios internos como este, permite mantener un stock más alineado a la demanda, a lo que está pasando en el mercado Eduardo Pasman, Southbay

P: La estabilización de precios a nivel interno ¿También contribuye a eso?

R: Efectivamente. La acumulación de inventario ya no tiene sentido. Antes acumulabas inventario porque no tenías un entendimiento cabal de qué es lo que podía llegar a suceder en materia de precios. Un contexto de mayor estabilidad de precios internos como este, permite mantener un stock más alineado a la demanda, a lo que está pasando en el mercado, y vas abasteciendo.

P: ¿Y con el tipo de cambio cómo funciona la ecuación? ¿Las zapatillas de acá salen más caras o más baratas que en Uruguay, en dólares?

R: A ver, la zapatilla en realidad vale lo mismo. Lo que pesa después es el componente que tengas de impuestos, logística, tasas y eso, lo que te termina generando el precio al consumidor en pesos. Si vos me preguntás si la zapatilla está exactamente al mismo precio que en Uruguay, te miento. Pero lo que sí te digo, es que los precios están mucho más competitivos a nivel internacional. La apertura ayuda a eso también. Los aranceles que antes eran del 35%, pasaron al 20%, y eso ayuda a bajar la carga adicional que tienen los calzados. Se supone que hoy el argentino paga una zapatilla más barata que antes, en dólares.

Perfil

Eduardo Pasman es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación en Administración de Empresas.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria deportiva y de retail, incluyendo 13 años de trayectoria en Nike y Southbay.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de liderazgo como Director de Cuentas Estratégicas, Director de Nike Direct Stores.

Actualmente, es Director de Ventas, impulsando el crecimiento comercial y el desarrollo de equipos de alto desempeño en Argentina y Uruguay.