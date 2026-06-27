La formación de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026, confirmada: Scaloni apuesta por Julián y Lautaro en la delantera

Luego de derrotar a Argelia y Austria en las dos primeras fechas del grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina llega a la última jornada, que será hoy desde las 23 ante Jordania, ya clasificada a 16avos de final como líder de su zona.

Por eso, Lionel Scaloni -tal como había adelantado en conferencia de prensa- presentará un equipo alternativo para evaluar rendimientos de cara a la fase eliminatoria. En ese contexto, Lionel Messi será suplente e ingresará en el complemento.

Emiliano «Dibu» Martínez será el arquero titular. El propio futbolista solicitó jugar para seguir sumando minutos tras recuperarse de la fractura en el dedo anular de su mano derecha.

En defensa aparece una sorpresa: Giuliano Simeone será titular en el lateral derecho, por encima de Gonzalo Montiel. La zaga central estará conformada por el capitán Nicolás Otamendi y Marcos Senesi, quien hará su debut mundialista. En el lateral izquierdo jugará Nicolás Tagliafico, que también busca ritmo tras su lesión en el sóleo.

En el mediocampo, Scaloni repetirá una fórmula simbólica: el mismo tridente que utilizó en su primer partido como entrenador de la Selección, ante Guatemala en 2018. Serán titulares Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, quien disputará su primer Mundial tras no sumar minutos en Rusia 2018 y quedar marginado por lesión en Qatar 2022. Más suelto, como enlace, estará Nicolás Paz, otro de los que hará su debut en el certamen.

En la delantera, la gran novedad será la presencia de Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos desde el arranque, una sociedad poco habitual en el ciclo de Scaloni.

De esta manera, la Selección Argentina forma: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.