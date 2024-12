Liberaron a las cuatro jugadoras de River detenidas en Brasil: por qué no pueden volver al país

Después de pasar Navidad detenidas, las cuatro jugadoras del equipo femenino de River que protagonizaron un escándalo durante el partido contra Gremio recuperaron su libertad, pero deberán permanecer en San Pablo.

Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cángaro y Milagros Díaz pasaron Nochebuena y Navidad detenidas en el Centro Penitenciario de Carandiru, luego de que la Justicia brasileña rechazara inicialmente el hábeas corpus presentado por su defensa. Tras pagar una fianza, finalmente recuperaron su libertad, aunque las acusaciones en su contra por delitos de injuria racial, amparadas en las estrictas leyes brasileñas siguen vigentes y por eso, deberán permanecer en San Pablo.

En el encuentro que se disputó el viernes en el Estadio de Canindé, el conflicto comenzó a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el resultado estaba empatado 1 a 1. Tras el tanto de Gremio, Candela Díaz hizo un gesto imitando a un mono, dirigido a un alcanzapelotas, y eso derivó en corridas, golpes y empujones entre las jugadoras de ambos equipos.

Como consecuencia de la batalla campal que se desató, seis jugadoras de River fueron expulsadas, por lo que el encuentro no pudo continuar. Una vez que los ánimos se aplacaron, Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro y Milagros Díaz se presentaron en la Comisaría 6ª de São Paulo. Allí también declararon varios testigos, que señalaron al cuarteto como responsable de los actos racistas. Un día después, las jugadoras fueron derivadas a la prisión de Sant’Ana.

Acusaciones y penas

Ante la gravedad de la situación, el club se contactó con la abogada paulista Thaís Sankari, quien asumió la defensa de las jugadoras y presentó un hábeas corpus, para que las futbolistas pudieran recuperar la libertad tras pagar una fianza.

Sin embargo,el juez Alberto Anderson Filho, del Tribunal de Justicia de San Pablo, rechazó ese pedido en principio, y no autorizó su liberación antes de Navidad, con lo que Díaz, Duarte, Cángaro y Díaz pasaron las fiestas incomunicadas en el penal paulista.

«Las acusaciones están relacionadas con un delito grave, considerado atroz, cuyas imágenes están circulando ampliamente por la prensa, demostrando claramente la conducta de la acusada Candela Díaz«, dice parte del fallo emitido por Anderson Filho, que compromete principalmente a Candela Díaz.

«Existen testigos que confirman la conducta delictiva perpetrada por ella, la cual al parecer no solo ofendió a la víctima Kayque, sino también a Stephanie, quien ciertamente no le hizo gestos mostrando sus genitales».

La resolución del juez estuvo ajustada al código penal brasileño, que condena con dureza este tipo de comportamientos a partir de una ley promulgada en 2022, que equipara la injuria racial con el racismo, un delito que no permite la fianza y tampoco prescribe.

De acuerdo a la gravedad de la ofensa, un imputado puede recibir una pena de entre dos a cinco años de prisión, que puede llegar a ser duplicada si se considera que se cometió por dos o más personas de manera conjunta. Se trata de una figura que se suele aplicar en los partidos fútbol como en otros eventos deportivos, culturales y religiosos.

La defensa de las jugadoras argumentó que lo sucedido tuvo que ver con una reacción a una agresión anterior por parte del alcanzapelotas presentado como víctima.

La decisión de River con las cuatro futbolistas

Luego de que el hecho se haga viral en redes sociales, la cuenta oficial del Femenino de River se expresó en sus redes. “River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos discriminatorios ocurridos en el encuentro con Gremio por la Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que ya está tomando las medidas disciplinarias correspondientes y seguirá trabajando para erradicar este tipo de conductas”, reza el posteo.

Habrá que ver qué determinación institucional toma la directiva del club, pero no sería una sorpresa que que se les rescinda el contrato a las cuatro.