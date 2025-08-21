River empata 1-1 con Libertad por la Copa: Driussi rompió el cero y Rojas aplicó ley del ex

El Huevo Acuña, indiscutido en el lateral izquierdo de River, metió un pase magistral en el gol de Driuissi.(FBaires)

River pegó primero, pero Libertad reaccionó y se fueron al descanso empatados 1-1, en el duelo desquite por los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego del 0-0 en Asunción, la serie quedó abierta y así siguió luego de los primeros 45 minutos en el Monumental.

Con un gol de Sebastián Driussi a los 29 minutos, el equipo de Marcelo Gallardo saco diferencia. La conquista llegó luego de un magistral pase del Huevo Acuña a Facundo Colidio, cuyo disparo dio en el travesaño. El rebote le quedó al Gordo, quien rompió el cero.

Cuando parecía que el Millonario iba por más diferencia, Libertad sorprendió y alcanzó el 1-1. Con la vieja receta del fútbol paraguayo (córner y cabezazo), Robert Rojas aplicó ley del ex y el estadio quedó mudo.

Aunque en la previa una de las dudas era Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero, el entrenador Marcelo Gallardo sorprendió y mandará a los dos a la cancha. El vencedor de esta llave se las verá con el ganador de Palmeiras-Universitario, que jugarán a la misma hora en Brasil, con todo a favor para los paulistas, que golearon 4-0 en Perú.

Además de los experimentados volantes, el Muñeco pondrá a Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, quienes vienen de convertir dobletes en el torneo local ante Godoy Cruz. Y a todos ellos se le sumará Facundo Colidio. Sin dudas un equipo muy ofensivo para buscar la rápida diferencia en el colmado Monumental.

Las formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio: Monumental