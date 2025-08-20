Copa Libertadores 2025: con Vélez y Racing, así está el cuadro de cuartos de final

La Copa Libertadores empezó con la definición de sus ocho mejores equipos del continente. Vélez superó 2-0 a Fortaleza en Liniers y se clasificó a los cuartos de final, donde se medirá con Racing, que dio el golpe y eliminó a Peñarol en Avellaneda.

Anoche también quedó definida la serie entre San Pablo y Atlético Nacional. El conjunto brasileño dirigido por Hernán Crespo eliminó por penales a los colombianos y se metió en los cuartos de final del certamen continental.

La acción continuará esta noche con Estudiantes ante Cerro Porteño y el choque brasileño entre Inter y Flamengo. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney +. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y será secundado desde el VAR por Carlos Orbe.

Estudiantes llega en una muy buena posición a este encuentro porque en la ida se impuso de manera agónica por 1-0 gracias al gol de penal del mediocampista Santiago Ascacíbar.

El jueves, la fase se cerrará con tres cruces clave. Liga de Quito se medirá con Botafogo, River recibirá a Libertad, en el Monumental y Palmeiras se enfrentará a Universitario.

Copa Libertadores: cuándo se juega Racing vs. Vélez por los cuartos de final

Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de cuartos de final, el calendario establece que la acción de esta instancia iniciará en la semana del 17 de septiembre.

La serie iniciará en Liniers y se definirá en Avellaneda. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, Racing tuvo mejor puntaje.