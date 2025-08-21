River en la Copa Libertadores: las incógnitas de Gallardo para enfrentar a Libertad en el Monumental

Marcelo Gallardo define el once para enfrenar a Libertad de Paraguay en el Monumental.

Esta noche, River Plate se juega todo en la Copa Libertadores. Tras el empate 0-0 en la ida en Paraguay, recibirá a Libertad en el estadio Monumental con el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final. Para el duelo, Marcelo Gallardo planea poner lo mejor aunque todavía mantiene dudas en defensa y en el mediocampo.

El triunfo reciente ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura, que le permitió sostener el liderato de la Zona B, sirvió para darle rodaje a varios jugadores y despejar dudas sobre el nivel de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, dos que se perfilan para estar desde el arranque.

Bajo los tres palos, estará Franco Armani, mientras que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales. En la zaga, Paulo Díaz es una fija y la incógnita está en su acompañante, que estaría entre Lucas Martínez Quarta, que reapareció tras superar un esguince de rodilla y Sebastián Boselli, quien jugó en la ida.

En el mediocampo, Gallardo prepara cambios. Enzo Pérez será titular, acompañado por Matías Galarza y probablemente Giuliano Galoppo, una de las figuras ante Godoy Cruz con dos goles. El cuarto volante saldrá entre Juanfer Quintero y Ignacio Fernández.

La delantera no se vería alterada. Sebastián Driussi, en gran nivel tras su doblete al Tomba y Facundo Colidio serán las cartas ofensivas. La incógnita es si el sistema será un 4-3-3 clásico o con un enganche definido.

Copa Libertadores: la posible formación de River Plate para recibir a Libertad de Paraguay

Armani; Montiel, Martínez Quarta o Boselli, Paulo Díaz, Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Galarza; Quintero o Nacho Fernández; Driussi y Colidio.

Cuándo juega River por la Copa Libertadores

El partido se disputará ese de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental, en busca de un lugar entre los ocho mejores de América.