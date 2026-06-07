Liga Federal de básquet: Español, Pérfora y el Rojo no dejaron dudas y ganaron de visitantes

Los mejores no dejaron dudas en el arranque de los play offs y se hicieron gigantes en condición de visitante. Centro Español apabulló a Atlético Regina, Pérfora fue muy superior a Petrolero e Independiente controló sin problemas a Deportivo Roca. Los tres dieron un paso clave para definir la historia en sus estados, el viernes 12 de junio.

El Torito jugó un gran partido en La Calderita y ganó por 76-47, el Verde quebró la resistencia del Matador en el tercer parcial y se impuso 77-60, mientras que el Rojo fue todo regularidad y juego colectivo para lograr un incuestionable 74-63. Este domingo a las 20 se pondrá en marcha la cuarta llave, con el duelo entre Pacífico y Club Plottier, en el Viejo Ramírez.

El Torito, defensa y puntos altos en Regina

Centro Español defendió como nunca y se llevó una cómoda victoria ante el Albo. El 21-9 del tercer cuarto grafica a la perfección un partido que no tuvo equivalencias y que fue dominado por el quinteto de Plottier de principio a fin. Los parciales: 10-16, 25-34 y 34-65 para el final de 76-47.

Juan Peral (13 puntos), Emilio Santana (12), Manuel Caratino (12), Franco Casacchia (11 rebotes) y Luciano García (6 asistencias) fueron los destacados en los Gallegos; mientras que en el local sobresalieron Germán Frencia (14 y 11 rebotes), el debutante Ignacio Eder (8) y Manuel Navarro (7 rebotes). Regina sólo anotó 3 triples en el partido (sobre 20 intentos), mientras que la clave principal estuvo en los tableros, con 47 rebotes de Español contra 32 del local.

Dominio Verde en La Cueva

La reacción de Petrolero en el segundo parcial (19-16) no fue suficiente y Pérfora logró un cómodo triunfo en La Cueva, la casa de su clásico rival. Luego de ganar 21-11 los primeros 10, el Matador arrimó a 7 (30-37) antes del descanso largo. El 23-8 del tercero terminó con las ilusiones del dueño de casa y fue todo Verde.

Julián Ruiz, clave en la victoria de Pérfora en el clásico. (Prensa Petrolero Argentino)

Matías Arias fue el mejor de la cancha con un tremendo doble-doble (16 puntos y 16 rebotes), aunque lo alcanzó. Lo siguieron Sebastián Ojeda (13), Fernando Canales (13) y Ricardo Brite, con 11 rebotes. En el vencedor sobresalieron Pedro Emilio (16), Santiago Candia (12), Lucas Mohnen (10), Nahuel Vicentín (10 y 10) y Julián Ruiz, dueño de 8 asistencias. Pérfora lo duplió en pases gol (22-11) y en una precisa data cruzada en las estadísticas repitieron esos números en pérdidas: 11 del Verde contra 22 del dueño de casa.

El cuarto II fue determinante

En un partido de dientes apretados, la diferencia que logró sacar Independiente en el segundo parcial (14-8) resultó clave. A partir de ahí, el Rojo controló el juego, siempre estuvo arriba y cumplió con el objetivo. Los cuartos: 15-17, 23-31 y 43-53 antes del tablero final que marcó 63-74.

Jeremías Fernández vs. Carlos Paredes, en el Padín. (Club Deportivo Roca)

Cuatro de sus jugadores, Joaquín Marcon (17), David Oviedo (14), Drazen Sinigoj (13 y 6 asistencias), Gino Veronesi (12) terminaron con doble digito en el equipo de Andrés García; mientras que en el local de García, pero Sebastián, los destacados fueron Agustín Montero (13), Jeremías Fernández (13), Adolfo García Barros (12) y Cristian Cadillac (11 rebotes). Si de claves se trata, el Depo tuvo seis pérdidas más (19-13), mientras que los dos puntos porcentuales en lanzamientos de campo fueron importantes: 24-53 (45%) para el local, contra 28-59 (47%) del Rojo.