Liga Federal de básquet: Pérfora y Atlético Regina conocen su llave de playoffs

Pérfora está a una victoria de la clasificación, Atlético Regina debe ganar para seguir con vida y en el medio de los primeros playoffs nacionales, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) dio a conocer las llaves que terminarán con los dos ascendidos a la Liga Argentina. Los regionales podrían cruzarse en las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Federal.

El Verde de Plaza Huincul le ganó a Somisa en San Nicolás y si repite el sábado en el Malvinas Argentinas, pasará de ronda y ahí se las vería con el vencedor de la llave entre Independiente de Pico y Brown de Madryn, que están 1-0 en la serie. El Albo, por su parte, está obligado a empatarle la serie a Independiente de Zárate, para forzar el juego del domingo. Si pasa, iría con el vencedor de Belgrano de San Nicolás y Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, que manda 1-0.

Regina y Pérfora podrían encontrarse en semifinales. (CAB)

Los otros 8 de la Conferencia Sur y la forma de disputa

Por la otra parte del cuadro de la Conferencia Sur, los cruces son Derqui vs. Sportivo San Salvador, 3 de Febrero vs. Ferro de San Salvador, River vs. Luis Luciano y Estudiantil Porteño vs. Central Entrerriano. En este caso, los duelos son entre Metropolitana y Litoral; y los de Pérfora y Atlético Regina, entre Sur y Sudeste. Uno de estos 16 equipos jugará el año que viene en el segundo escalón del básquet nacional y el otro pasaporte es para la Conferencia Norte, que tiene un cuadro idéntico. En todos los casos, el formato será 1-2.

Uno a las 21, el otro a las 21:30

Luego del intenso e interminable partido disputado en Zárate, donde Atlético Regina perdió en doble tiempo suplementario con Independiente (100-91 luego de las igualdades en 75 y 86), el Albo buscará igualar la serie el sábado 7 a las 21, en La Calderita. Se espera un gran marco de público, con la ilusión de estirar la eliminatoria hasta el domingo.

Regina tendrá que frenar a Independiente para seguir con vida. (Prensa Independiente de Zárate)

También el sábado, pero a partir de las 21:30 será el turno para Pérfora, que viene de lograr una gran victoria en San Nicolás, ante Somisa, por 90-86. El equipo de Fernando Claris tiene la enorme posibilidad de setenciar la historia rápidamente y también hay pronósticos de estadio lleno en el Malvinas Argentinas de Plaza Hiuncul.