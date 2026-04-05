Liga Federal: Pacífico se recuperó con una gran victoria en la casa de Atlético Regina

En un partido vibrante y con emociones hasta el último segundo, Pacífico cerró mejor y logró su segundo triunfo de la temporada en la Liga Federal de básquet. Fue ante Atlético Regina, que no levanta cabeza y otra vez perdió ante su gente. La historia terminó 75-71 para los dirigidos por Maximiliano Rubio.

Con este triunfo, el Decano de Neuquén quedó con un récord de 2-4, mientras que el Albo bajó a 1-5. La Conferencia Sur tendrá continuidad este domingo a las 21, con el gran clásico entre Club Plottier y el invicto Centro Español, en El Histórico.

El Albo picó en punta, pero el Decano emparejó

El local empezó mejor y se adelantó rápido en el marcador, gracias un par de triples que levantaron al público local en La Calderita. 16-9 fue la última ventaja considerable del cuarto, aunque la visita reaccionó y rápido acomodó las cifras (18-14 se cerró el primero).

El segundo período fue un punto de inflexión para los de Rubio. Si bien Regina golpeó en los primeros instantes con un triple de Nacho Claris, las respuestas fueron letales y ahí todo se emparejó. El Decano pasó a ganar cerca del cierre y un doble de Giuliano Sasso lo dejó arriba por la mínima (34-33) camino a vestuarios.

Fue la segunda caída del Albo en casa. (Prensa Atlético Regina)

Regina repitió errores, Pacífico pasó por caja

Al igual que en Independiente hace cuatro días atrás, Regina terminó pagando caro los errores del tercer cuarto. La paridad con la que se había manejado el juego desapareció y el Decano empezó a despegarse en el resultado hasta superar los 10 puntos.

Primero Gustavo Maranguello y luego Exequiel Sánchez fueron los encargados de castigar desde el perímetro y, sumado a la efectividad en la pintura, Pacífico creció y cerró el tercer segmento arriba 57-45, distancia que llegó a ser de 14 hasta que Germán Frencia achicó con una bandeja sobre el cierre.

El partido entró en su tramo final y el clima en La Calderita se tensó. El descontento del público local se hizo sentir, pero esa reacción pareció despertar al equipo. Tras una antideportiva sobre Claris, el propio jugador convirtió los libres, repuso desde la banda y Franco Herbik apareció con una ráfaga de triples que encendió el partido.

En un cierre cargado de tensión, el Albo lo fue a buscar con más empuje que orden y llegó a ponerse a uno (68-69), pero sin Herbik -afuera por faltas- el cierre quedó en manos de la experiencia visitante. Romera con un doble y Marco Roumec desde la línea llevaron el marcador a 68-73. Aunque Martín Fagotti descontó con un triple, Pacífico fue más inteligente en la última posesión y sentenció el juego con una bandeja final para el 75-71 definitivo.

David Veliz (15 punos y 11 rebotes) y Maranguello (10 y 11) firmaron doble-doble y fueron determinantes en la victoria de Pacífico, que también tuvo a Sánchez en un nivel muy alto, con 14 unidades. En el local sobresalieron Fagotti (15), Claris (14) y Frencia (11).

Info y fotos: Prensa Atlético Regina