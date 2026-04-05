Depo Viedma ganó un partidazo y se adelantó 2-0 en los play offs de la Liga Argentina

En un Cayetano Arias colmado, que vibró hasta el final, Deportivo Viedma ganó otro verdadero partidazo: fue 95-91 frente a Centenario de Venado Tuerto para estirar la ventaja en la serie de play offs de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet 2025/26.

Con carácter, intensidad y el empuje de su gente, el equipo rionegrino volvió a hacerse fuerte en casa y quedó a un paso de la clasificación, con la serie 2-0 a su favor. La historia seguirá el miércoles 8 y toda la presión será de Centenario, que está obligado a ganar para estirar la llave al viernes 10.

El equipo rionegrino cumplió con su parte y está a un triunfo del pase. (Marcos Aramburu)

Depo arriba, pero sin grandes diferencias

El inicio fue parejo, aunque Viedma golpeó primero mostrando un juego dinámico, con buena circulación de pelota y efectividad para adelantarse en el marcador. Centenario respondió rápido, ajustó su planteo y logró igualar en 17. Sin embargo, el local encontró soluciones desde el banco y, con un gran pasaje de Jeffrey Merchant, cerró el primer cuarto arriba 24-17.

El segundo parcial mantuvo la misma tónica. Viedma sostuvo su juego colectivo, encontrando espacios en la defensa rival, mientras que el conjunto de Venado Tuerto ajustó las marcas y comenzó a recortar la diferencia. Aun así, el local se fue al descanso arriba 47-38, tras un parcial de 23-21.

Centenario se la jugó, Viedma lo bancó

Luego del entretiempo, Centenario salió más concentrado y logró adueñarse del ritmo del partido. A partir de una defensa sólida y mayor efectividad en ataque, comenzó a acercarse en el marcador. En ese contexto, Manuel Gómez fue expulsado tras una falta técnica y acumulación de infracciones. Más allá de ese momento, Deportivo Viedma logró sostener la ventaja y cerró el tercer cuarto 72-65, aunque el parcial fue favorable a la visita (25-27).

En el tramo final, Centenario mantuvo la presión y, con personalidad, logró pasar al frente por primera vez (87-88). Pero Viedma no se desordenó: con inteligencia, rotación y buenas decisiones en los momentos clave, volvió a tomar el control del juego y selló una gran victoria por 95-91.

Los destacados del partido II

Por el lado de Deportivo Viedma, cinco de sus jugadores terminaron en doble dígito, liderados por Luciano Cáceres 18 puntos. También anotaron parejo Merchant (17), Nicolás Paletta (13 más 5 asistencias), Keiver Marcano (13) y Joaquín Petre (11). En la visita sobresalió Lucio Castellani, goleador del partido con 25, más 7 rebotes, seguido de Gaspar Ruiz, con 9 puntos y 8 asistencias.