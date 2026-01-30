Otro hito de Gustavo Fernández: ganó en Australia y completó el Grand Slam en dobles

Gustavo Fernández hizo historia en el Abierto de Australia y Argentina tiene su campeón en Melbourne Park. Junto al japonés Tokito Oda se quedaron con el título de dobles en tenis adaptado y con esta conquista, el cordobés completó su Grand Slam (ganó en los cuatro grandes) y alcanzó su décima corona en los majors.

Gusti y Oda se impusieron por 6-2 y 6-1 ante el español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, que habían llegado a este torneo como los máximos candidatos. El encuentro fue un verdadero monólogo por parte de Fernández y Oda, que en todo momento dominaron con muchísima contundencia para llevarse una cómoda victoria en solo una hora y cinco minutos de juego.

La colección de Gusti Fernández

Este triunfo representó una doble alegría para Fernández, ya que no solo se adjudicó el Abierto de Australia sino que también completó el Grand Slam. Había ganado Roland Garros 2019, Wimbledon 2015 y 2022, y el US Open 2025. A esto hay que sumarle los cinco títulos que tiene en single: Australia 2017 y 2019, Roland Garros 2016 y 2019 y Wimbledon 2019.

Amigos y enemigos en el mismo día

Fernández y Oda fueron protagonistas de una curiosa situación este viernes, ya que solo unas horas antes de la consagración en dobles fueron oponentes en las semifinales de singles. Allí el triunfo quedó en manos del japonés de 19 años, quien se impuso por 6-1 y 7-6 (2), luego de una hora y 21 minutos de juego.

El joven japonés es el gran dominador del circuito y va en busca de su séptimo título de Grand Slam en singles, que además representaría el cuarto consecutivo luego de los obtenidos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open 2025. El rival en la final será el español Martín de la Puente, quien superó con un doble 6-4 al australiano Alfie Hewett.