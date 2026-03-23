Liga Nacional de básquet: Biguá se quedó con el duelo de neuquinas en el Ruca Che

La historia recién empieza, pero cumple con esa premisa de que en los clásicos no cuentan los antecedentes. Biguá, que llegó a la cita con marca de 4-9, le ganó a Independiente (8-7) por 82-67 y confirmó su supremacía en el duelo de neuquinas en la Liga Nacional de básquet. El partido se disputó en el Ruca Che y marcó el final de la fase regular para las Rojas.

Del otro lado, las dirigidas por Rubén Jaime deberán cumplir con los últimos dos compromisos, en condición de visitante, contra Unión Florida y Berazategui. Son los duelos que fueron reprogramados por el paro general. Mientras tanto, las Verdes ya se aseguraron el 3-1 contra sus vecinas en la LNF 2025-2026.

Tell vs. Gutiérrez, duelo en e perímetro. (Prensa Biguá)

Arranque parejo y escape de Biguá a partir del segundo

La paridad se adueñó de la escena en el primer cuarto, que terminó igualado en 23, con las primeras señales de Javiera Campos, dueña de 10 puntos en el parcial. La primera ventaja llegó en el segundo, cuando las Verdes ganaron 20-16 y se fueron al vestuario arriba por 43-39.

El tercero volvió a ser muy parejo, aunque las Bigualas se sostuvieron adelante en las cifras y tuvieron muy buenas apariciones de Agustina García. El último cuarto empezó con el tablero 59-54 y las Verdes no tuvieron problemas para cerrar el partido e incluso ampliar la diferencia.

Las mejores del duelo neuquino

Campos cerró la noche con 20 puntos, seguida de García con 19. Camila Gutiérrez y Maitena Merino también llegaron a las dos cifras, con 13 y 10 tantos respectivamente. En la Rojas sobresalieron Laila Raviolo, con 19, y Martina Torres, quien alcanzó un doble-doble, con 18 más 11 rebotes.

La clave de la victoria, sin dudas, estuvo en los triples, rubro en el que Biguá duplicó a su rival. Terminó con 16-33 (48%), contra 7-18 (39%) de las Rojas. Las destacadas en ese rubro fueron Campos (4), Gutiérrez (3), García, Merino y Agustina Jourdheuil, con 2 cada una.

Independiente ya cerró su fase regular con marca de 8-8 y espera rivales, mientras que Biguá, con 5-9, afrontará sus duelos el próximo fin de semana. Después será el tiempo de los play offs.