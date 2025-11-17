Pacífico y Centro Español barrieron sus series y están en las semis del PreFederal de básquet

Francisco González fue determinante en la victoria de Biguá, que le igualó la serie a Independiente. (Archivo Oscar Livera)

Pacífico y Centro Español ganaron en Roca y se metieron en las semifinales del torneo PreFederal de básquet. Barrieron sus series y ahora esperan rivales, camino a la definición. El Decano venció a Del Progreso por un claro 93-75, en el Gigante de la calle Maipú; mientras que El Torito dejó en el camino al Depo, por 77-71, en el Gimena Padín.

Las otras dos llaves de cuartos de final quedaron igualadas, porque Biguá y Atlético Regina se hicieron fuertes como locales. El equipo de la costa superó a Independiente, por 65-54, en El Nido; y el Albo prevaleció sobre Pérfora, por 65-60, en La Calderita. El miércoles 19 habrá tercer juego en La Caldera neuquina y el Piti Claris de Plaza Hiuncul.

El Decano y sus variantes

Pacífico es un equipo con muchas variantes y las sacó a relucir ante Del Progreso, con un goleo bien repartido. Alex Soria fue el líder con 23, pero también brillaron David Veliz (18), Giuliano Sasso (12) y Sebastián Godoy (12). Jorge Coronado, con 20, y Facundo Marcilla, con 17, fueron los mejores en Del Progreso.

Lo mejor del Decano se vio en el segundo cuarto, que ganó por un claro 30-17 y a partir de ahí controló el juego. Habían igualado en 23 en los primeros 10, pero cuando la visita tomó distancia, ya no tuvo complicaciones. La clave, sin dudas, estuvo en los tableros, porque los neuquinos bajaron 47 rebotes (Veliz capturó 15) y los locales, 25.

Santana y Casacchia, letales

Centro Español marcó diferencias desde el arranque (21-14), siempre se sostuvo al frente del marcador y se llevó una incuestionable victoria de Roca. La sociedad Emilio Santana-Franco Casacchia funcionó a la perfección y cuando eso ocurre las chances de triunfo se multiplican. El perimetral anotó 27, el interno 17 y Manuel Caratino firmó un doble-doble (11 puntos y 10 rebotes), para abrochar el pase a semis. En el local no alcanzaron las buenas producciones de Franco Heck (15), Agustín Montero (13), Fito García Barros (13) y Cristian Cadillac (11, 9 rebotes y 6 asistencias).

Juan Peral y Thiago Ghietti, duelo en el perímetro. (Club Deportivo Roca)

La diferencia en tiros de dos puntos fue la marca del partido: Español alcanzó el 55%, con 24-44, mientras que el Depo terminó con el 36% (9-25). Las otras estadísticas fueron parejas, aunque el Torito pegó de entrada y se mostró más sólido en defensa.

Biguá se desquitó del Rojo y resiste

En un partido muy parejo, que se definió en el último parcial (16-9), Biguá le igualó la serie a Independiente y ahora buscará dar el golpe en La Caldera. La clave pasó por la mayor efectividad en dobles (48 contra 36%) y una defensa más firme.

Francisco González y Nahuel Muñoz, con 14 puntos cada uno, fueron los goleadores en el equipo de Nicolás Leguizamón, que también tuvo un buen aporte rebotero de Josué Santillan (11). En el Rojo sobresalieron Mateo Isolabella (13 puntos y 13 rebotes) y Joaquín Marcon (13).

Regina, con un arranque furioso

Atlético Regina ganó el primer cuarto por 24-8 y a partir de ahí se bancó la embestida del campeón Pérfora, que se puso en partido a partir del segundo, pero no pudo barrer la serie como visitante. En la comparativa hay que destacar el buen 66% (19-29) que tuvo el Albo en tiros de dos puntos.

Marcos Leal fue el máximo anotador del juego con 15 puntos, seguido de Manuel Navarro, con 12, mientras que Martín Fagotti capturó 12 rebotes. En el Verde, Julián Ruiz finalizó la noche con 12, Luca Chiapella aportó 11 y Jeremías Fernández fue el máximo rebotero con 9.