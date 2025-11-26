Liga Nacional de básquet: Independiente tuvo su revancha ante Biguá en el Ruca Che

Independiente cerró la fase inicial con una alegría y venció a Biguá, por 55-45, en el duelo neuquino por la Liga Nacional Femenina de básquet, que se disputó en el estadio Ruca Che. De esta manera, las Rojas se desquitaron de lo ocurrido en la jornada inagural, el 7 de octubre, cuando las Verdes se quedaron con el triunfo por 75-72. Ahora se viene la postemproada y las capitalinas esperan rivales.

El primer cuarto fue muy disputado. Biguá comenzó mejor y llegó a tomar una ventaja de 5 puntos, pero promediando el parcial, las Rojas emparejaron el marcador. En el minuto final, Independiente logró pasar al frente y cerrar los primeros diez arriba 15-11.

El segundo segmento otra vez empezó favorable a las dirigidas por Rubén Jaime, que rápidamente se pusieron 16-15. Sin embargo, fue apenas una ráfaga: el período se transformó luego en un cúmulo de imprecisiones por parte de los dos equipos hasta que apareció Laila Raviolo, determinante con sus lanzamientos de media distancia. Sus intervenciones permitieron estirar la diferencia a 6 puntos y sostener la ventaja, para ir al descanso 26-22 arriba.

Más paridad en el complemento

En el tercer período llegó un acción clave: falta antideportiva de Ibarra de la Vega sobre Maitena Merino y ganancia para Biguá, que dio vuelta la historia y pasó a ganar 41-38. Sin ser una ventaja importante, en medio de tanta paridad, las de la costa quedaron mejor posicionadas para los últimos 10.

El último cuarto fue un atado de nervios. Independiente apostó a defensas altas que Biguá no pudo superar, y allí llegó la recuperación de las dirigidas por Marcelo Remolina. Con aportes decisivos de Guadalupe Demarsico, Lourdes Briones, Iara Parra y la siempre confiable Raviolo (goleadora con 11), las Rojas retomaron el control del partido. En la visita, Merino también alcanzó las 11 unidades.

Independiente cerró una victoria clave, que le permitió terminar la ronda inicial con marca de 4-11 y en el séptimo puesto. Biguá, por su parte, quedó octavo, con 4-12. En la próxima instancia se disputarán dos cuadrangulares y las neuquinas esperan rivales.

Info y foto: Prensa Independiente de Neuquén