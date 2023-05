Liga Profesional: Defensa y Justicia aguantó con 10 y le empató a Estudiantes

Defensa y Justicia se transformó en un escollo complicado para Estudiantes y este domingo en Florencio Varela no fue la excepción. El Pincha jugó 70 minutos con un hombre de más pero no pudo doblegar al Halcón, al que no vence hace 8 partidos.

El 1-1 final fue un premio para Defensa, que se hizo fuerte en su estadio e incluso llegó a ponerse en ventaja. El último triunfo de Estudiantes en el Norberto «Tito» Tomaghello fue en el 2015 cuando se impuso ajustadamente por 1 a 0 con un gol de Guido Carrillo.

Cuando se jugaban 22 minutos, Kevin Gutiérrez cometió un error en la salida, Benjamín Rollheiser le robó la pelota y cuando el delantero se iba en soledad, el volante central del local le cometió una infracción de último hombre y vio la roja.

A pesar de quedarse con uno menos, a los 37′ Nicolás Fernández aprovechó un error de Jorge Rodríguez, eludió a Mariano Andújar y con un derechazo cruzado abrió el marcador.

Herido, el Pincha fue a buscar al igualdad y antes del cierre de la primera mitad, Benjamín Rollheiser aprovechó un rebote largo de Unsain y con un fuerte derechazo igualó las cosas para el equipo de Eduardo Domínguez.

Para el complemento, Estudiantes tomó el protagonismo del partido aprovechando la superioridad numérica, pero no pudo quebrar la resistencia del Halcón que celebró el empate ya que jugó 70′ con un hombre de menos.

Con el empate, Defensa llegó a los 29 puntos en la tabla, mientras que el Pincha tiene una unidad menos.