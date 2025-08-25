Liga Profesional: Lanús y River no se sacan ventajas en La Fortaleza

Luego de 45 minutos entretenidos, Lanús y River no se sacan ventajas (0-0) en La Fortaleza granate, el estadio donde se cierra la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millo casi rompe el cero en el amanecer del partido, pero Miguel Borja se lo perdió de manera increíble, mientras que Marcelino Moreno tuvo la última de la etapa para el dueño de casa.

Los dos venían de sufridas definiciones por penales en las copas continentales y además, prendidos en la zona alta del torneo doméstico. River, puntero con 11 unidades, y Lanús, sexto con 9. Por eso es un duelo clave para ambos.

Como indicaban los pronósticos, Marcelo Gallardo metió mucha rotación y fue con varios habituales suplentes a la Fortaleza; mientras que Mauricio Pellegrino puso lo mejor. Esto tiene que ver con otra historia: el Millo volverá a jugar el jueves, ante Unión y por Copa Argentina, y ahí sí aparecerá la mayoría de los titulares.

Las formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Juan Cruz Meza, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Fortaleza

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi