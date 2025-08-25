Atención River: el refuerzo europeo que llega al Palmeiras para la Copa Libertadores

River ya está en cuartos de final de la Copa Libertadores, aunque su camino hacia la final no será nada fácil ya que en esta instancia se medirá con uno de los candidatos: Palmeiras. Además de su gran jerarquía, el elenco brasileño sorprendió con la contratación de un refuerzo europeo para enfrentar al Millonario.

El Verdao viene con un gran presente en el certamen internacional, donde cosechó siete triunfo y un empate. Además, en octavos aplastó a Universitario, llave que se definió ya en la ida disputada en Perú, donde Palmeiras se impuso por 4-0. En la vuelta igualaron sin goles.

Ahora, sumó un refuerzo de categoría internacional. Acordó la compra del ex volante de Manchester United y hasta ahora jugador de Fulham, Andreas Pereira. El volante no formó parte de la convocatoria de su equipo en la última fecha y ya tiene todo arreglado para volver a Brasil.

Andreas Pereira será refuerzo del Palmeiras.

Andreas Pereira llega a Palmeiras para enfrentar a River

Si bien todavía no se oficializó, de palabra ya está todo acordado. La operación rondaría los 10 millones de dólares y el jugador de 29 años vestirá la camiseta del Palmeiras.

En 2021 estuvo a préstamo en Flamengo, donde jugó la final de la Copa Libertadores, aunque cayó justamente contra el Verdao. Luego retornó a la Premier League y recaló en Fulham hasta ahora.

Además formó parte del plantel de la Selección de Brasil en la Copa América de Estados Unidos 2024.