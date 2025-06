Lionel Scaloni valoró a la Selección Argentina, elogió a Thiago Almada y explicó el cambio de Lionel Messi

La Selección Argentina empató 1-1 frente a Colombia en el Monumental, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras el encuentro, el DT, Lionel Scaloni destacó la actitud del equipo para sobreponerse al golazo de Luis Díaz y el desempeño en un partido duro.

En conferencia de prensa, el entrenador habló de todo y también explicó por qué Lionel Messi fue reemplazado en el segundo tiempo.

«En principio no iba a salir, pero cuando ve que estamos haciendo dos cambios me dice que mejor salga. Lo saqué porque él me lo pidió, si no, no salía«, reveló Scaloni.

Luego valoró el desempeño del equipo durante el encuentro. «Más allá de que el rival te ponga siempre en dificultad, seguir intentando y buscando recuperar la pelota rápido y todo que es las ganas en la pelota dividida, no dar ninguna por perdida… Desde ese punto de vista es para estar muy muy satisfecho, es algo que en el fútbol hoy es muy importante y sobre todo si nos van a plantear partidos así. Nosotros tenemos que estar atentos, afrontarlos y creo que en eso el equipo dijo presente. Contento«, aseguró.

Además, el DT llenó de elogios a Thiago Almada, autor del empate parcial y figura del partido. “Asume y quiere intentar, y eso es lo mejor que puede tener un futbolista, no tener miedo a pedir la pelota. Está siendo una muy buena aparición para nosotros y nos deja tranquilos”, afirmó.