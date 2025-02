Lisandro Martínez, baja para Scaloni: el Manchester United confirmó la lesión

Este jueves el Manchester United confirmó la grave lesión que sufrió Lisandro Martínez durante el encuentro con el Crystal Palace por la Premier League. El argentino salió reemplazado en camilla, estará afuera de las canchas durante varios meses y es la primera baja para Lionel Scaloni.

El defensor argentino fue sacado del campo entre lágrimas después de sufrir una preocupante lesión de rodilla durante la derrota por 2-0 ante Crystal Palace.

A días de la lesión, el Manchester United confirmó que el integrante de la Selección Argentina «sufrió una lesión en el ligamento cruzado«. El comunicado agrega que «la evaluación de la lesión está en curso para determinar el tratamiento adecuado y el calendario de su rehabilitación«.

Por último, la entidad agregó que «todos en el Manchester United le deseamos a Lisandro Martínez mucha fuerza para una recuperación exitosa y lo apoyaremos en cada paso del camino«.

We can confirm that @LisandrMartinez suffered an injury to his cruciate ligament in Sunday’s game against Crystal Palace.



Wishing you a speedy recovery, Licha ❤️#MUFC