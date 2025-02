Preocupación por la lesión de Lisandro Martínez: «es una situación seria»

Lisandro Martínez sufrió otra dura lesión en la derrota del Manchester United frente al Crystal Palace por 2-0, válida por la 24° fecha de la Premier League.

El zaguero de 27 años debió ser reemplazado a los 30 minutos del complemento por el neerlandés Matthijs de Ligt luego de pisar mal con la pierna izquierda y caer tendido sobre el terreno de juego.

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue a disputar una pelota con el delantero rival Ismaila Sarr y se le quedó trabada la rodilla izquierda en el césped. Se retiró del campo de juego en camilla y entre lágrimas, lo que parece indicar que se trataría de una lesión de gravedad.

El marcador central deberá someterse a los estudios médicos correspondientes para determinar el grado de la misma, algo que se conocerá recién mañana.

Corre riesgo de perderse los partidos de la Selección Argentina contra Brasil y Uruguay en la doble fecha de marzo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, fue contundente cuando le consultaron por el jugador. “Creo que es una situación seria. No solo es un gran jugador, sino que tiene un carácter fuerte en el vestuario. Cuando eres jugador, sientes cuándo es algo serio. Estamos aquí para ayudarlo en este momento difícil”, expresó el DT.

A su vez, en las redes sociales oficiales del club, escribieron: “Nuestros corazones están rotos por vos, Licha. Estaremos con vos durante tu recuperación y vas a volver más fuerte”.

