Intentó ingresar a Chile con miles de dólares sin declarar: lo descubrieron en el paso Cardenal Samoré

Los billetes fueron encontrados ocultos entre las pertenencias del conductor durante una inspección en el complejo fronterizo chileno.

Un ciudadano argentino fue interceptado y quedó a disposición de la Justicia chilena luego de intentar ingresar a Chile por el paso internacional Cardenal Samoré con US$22.900 en efectivo sin declarar ante Aduanas.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Administración de Aduana de Osorno durante controles de rutina en el complejo fronterizo de Puyehue, en la región de Los Lagos. Según informaron las autoridades, el hombre viajaba solo en un vehículo proveniente de Argentina y aseguró inicialmente que no tenía nada para declarar.

Sin embargo, durante la inspección física del automóvil y del equipaje, los fiscalizadores encontraron billetes ocultos en el bolsillo de una campera.

En total, el personal secuestró 228 billetes de 100 dólares y otros cinco de 20, alcanzando una suma total de US$22.900, cifra que supera ampliamente el límite permitido por la legislación chilena sin declaración previa.

La legislación chilena endureció las sanciones

La normativa vigente en Chile establece que toda persona que ingrese o salga del país con más de US$10.000 debe informarlo obligatoriamente ante Aduanas. Al no cumplir con ese requisito, el caso fue encuadrado como presunto delito de contrabando de divisas.

La administradora de la Aduana de Osorno, Olga Oyarzo, explicó que “nuestra legislación es muy estricta con respecto a cuánto dinero los turistas pueden ingresar y declarar”.

“En este caso, la persona no comunicó a nuestros funcionarios que traía tanto dinero en efectivo, por lo que está en nuestras facultades incautar y presentar la denuncia para la investigación correspondiente”, sostuvo la funcionaria.

Oyarzo agregó que este tipo de procedimientos permiten “seguir la pista para posibles delitos financieros que busquen realizarse en territorio nacional”.

Desde noviembre de 2023, el contrabando de dinero quedó tipificado como delito en la legislación chilena, en el marco de una reforma que fortaleció las herramientas de control vinculadas al crimen organizado y al movimiento ilegal de divisas.

El dinero quedó secuestrado

Por disposición del fiscal de turno, el dinero fue retenido y entregado a personal de Carabineros de Chile de la Tenencia Pajaritos, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.