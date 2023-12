Lobo suelto en el Luna Park: un boxeador de San Martín de los Andes debutará en el mítico estadio

El boxeador de San Martín de los Andes, Guillermo «Lobo» Gutiérrez, cumplirá el sueño de muchos: se subirá al ring del mítico estadio Luna Park para un combate profesional. Luego de muchos años de sacrificio, el cordillerano tendrá la oportunidad de pelear para la televisión en un escenario con historia para la disciplina.

A su 35 años, el «Lobo» chocará con el salteño Baltazar «Rey Mago» Noria dentro de la categoría de los superwelter, en un combate previsto a 6 rounds que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de diciembre con transmisión de TyC Sports, en el marco de una velada que tendrá 9 peleas.

Gutiérrez llega a esta pelea con un récord profesional de 3 victorias (todas por KO) y una derrota, también por la vía rápida. Sus primeras presentaciones fueron todas con triunfos: a Facundo Melian en Picún Leufú, a Maximiliano Chaparro en Bariloche y a Federico Vega, también en la ciudad del interior neuquino. La única pelea perdida llegó este año, fue ante Ariel López, en Caleta Olivia, en un combate donde ambos pugilistas besaron la lona.

Su rival del viernes en el Luna Park, en tanto, promete ser un rival duro. Tiene 25 años y ganó las ocho peleas que tuvo, seis de ellas fueron por la vía rápida. La última presentación fue ante Maximiliano Ávila por nocaut técnico en el cuarto.

El sueño de llegar al Luna Park del «Lobo» Gutiérrez

«Es una mezcla de sensaciones la que tengo. Hay muchos recuerdos y emociones previos a todo esto que vengo viviendo desde hace unos días. La gente en San Martín me brindó mucho apoyo y por ellos intentaré dar todo», le comentó el boxeador a ‘Entre Redes’ de Río Negro Radio.

Gutiérrez llegará a Buenos Aires este miércoles por la tarde, el jueves será el momento del pesaje y el viernes llegará el turno para la acción ante el «Rey Mago» Noria.

«Estoy feliz y ya me siento realizado. Ya el hecho de llegar al Luna Park, es un montón. No le puedo pedir más al boxeo. Todos sueñan con ir a Las Vegas o al Madison Square Garden, pero para mi no hay nada más hermoso que pelear en el Luna donde pasaron los más grandes del boxeo argentino. Estoy viviendo un sueño, por favor no me despierten», agregó.

Escuchá a Guillermo «Lobo» Gutiérrez, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO:

