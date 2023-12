Lorenzo Heredia, el ciclista de Roca que ya conquistó Bélgica y ahora va por España

Luego de demostrar todo su talento en Bélgica, el ciclista roquense Lorenzo Heredia tiene un nuevo objetivo para continuar su carrera como profesional en Europa: España.

Tras un 2023 soñado, en el que logró sus primeros triunfos en el Viejo Continente en la categoría junior, ahora va por más y buscará competir en las ligas profesionales del país ibérico.

Claro que no es una tarea sencilla y menos en tiempos complejos como los que atraviesa el país actualmente, pero Lolo no deja de soñar con cumplir con su gran objetivo de llegar a ser parte de la élite internacional.

“Como latinoamericanos es muy difícil conseguir que un equipo te banque al 100% en tus primeros pasos. Por suerte en Bélgica me fue muy bien, conseguí una victoria y metí varios podios, eso me abrió la puerta para que me vea un equipo español, pero tengo muchos costos de alojamiento y diarios que corren por mi cuenta”, explicó el roquense a ‘Entre Redes’ de Río Negro Radio.

La difícil tarea de Lolo Heredia para conseguir fondos

Para lograr los fondos que le permitan estar presente en la próxima temporada, Lolo ya está a pleno con venta de bolsones de fruta, luego llegarán de verduras, hará rifas y tiene abierta una cuenta de Mercado Pago, alias: lolo.meta.europea.mp

A fines de febrero de 2024, Heredia viajará a España para sumarse al equipo Grupo Intxausti, ubicado en las afueras de Bilbao, al norte del país ibérico.

“Es un equipo de formación de ciclistas de España, voy a estar en la categoría sub 23/elite, y ahora ya es encarar etapas de más de 180 kilómetros con mucho desnivel, va a ser un cambio brusco”, agregó sobre lo que le espera.

Luego de brillar en Bélgica, Lolo va por más y se acerca a cumplir su sueño, para colaborar también se puede escribir al Facebook de Carlos Heredia.

