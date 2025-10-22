Los bombazos que prepara Riquelme si Boca clasifica a la Copa Libertadores 2026

Riquelme, Mariano Herrón y Pablo Ledesma, dos de sus colaboradores. El presidente quiere romper el mercado, pero todo depende de la Libertadores. (Archivo FBaires)

A Boca todavía no le dan los números para meterse en la Copa Libertadores 2026 y ni siquiera está en zona de clasificación en el torneo Clausura de la Liga Profesional, pero Juan Román Riquelme tiene en mente dos refuerzos que harán ruido. Son de Selección, siempre sonaron cerca de La Bombonera y uno, inclus, ya pasó por el club.

Hoy por hoy, el Xeneize tiene pasaje para la Copa Sudamericana y no para la máxima competencia internacional, que no juega hace dos años. En realidad durante esta temporada alcanzó a disputar el repechaje, pero se dio un golpazo ante Alianza Lima y la herida, todavía no cierra. Así y todo, el presidente ya planifica lo que viene.

Los dos nombres que suenan en La Boca

Según informaron en ESPN, Riquelme ya tuvo contactos con Paulo Dybala y Nahitan Nandez para acercarles una propuesta, en la que les ofreció ser futbolistas del Xeneize. La noticia fue más allá y habla de un «sí” a Román, aunque sólo si el equipo cumple con el objetivo de clasificar a la Libertadores.

El contacto entre Nandez y Riquelme habría existido y el uruguayo que juega en el Al-Qadsiah árabe quiere regresar a Boca. Ya había estado cerca cuando estaba en Cágliari, antes de ir para oriente, pero la operación no prosperó. Según el presidente, Nahitan podría aportar tanto en el mediocampo como en el lateral derecho, lugar en el que se consolidó en la selección de Uruguay durante las últimas Eliminatorias, de la mano de Marcelo Bielsa.

Nandez vuelve a sonar en Boca. ¿Se dará su vuelta?

Dybala y el factor Paredes

Lo de Paulo Dybala tampoco es nuevo. Durante las últimas semanas, en Italia, se conoció que Roma pretende renovar el contrato con el cordobés, en la que se le extendería su contrato hasta junio del 2030. Es decir, hasta los 36 años del mediapunta argentino. Sin embargo, Leandro Paredes, amigo y ex compañero en el club romano, hace fuerza para que vuelva al fútbol argentino.

De movida, lo del ex integrante de la Selección Argentina es más complejo que lo de Nández, pero Riquelme ya sorprendió con algunos pases (Edinson Cavani y Paredes) y cree que es posible repatriar al delantero que inició su carrera en Instituto.

Lea y Paulo, juntos en Roma. La imágen podría repetirse en Boca Predio.

Cómo está Boca en la tabla Anual

En la actualidad, Boca ocupa el quinto puesto de la tabla Anual y está en zona de Sudamericana, con 50 puntos (un partido menos). En esas posiciones manda Rosario Central con 59 (también de un juego), River es segundo con 52 y Argentinos completa el podio con 51 y hoy jugaría el repechaje.

La situación puede cambiar porque tanto el Millonario como el Bicho de La Paternal puede ingresar por la Copa Argentina, si es que la ganan. Platense, por ser campeón del Apertura, ya tiene su lugar asegurado.