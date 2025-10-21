Luego de la dura derrota frente a Belgrano en La Bombonera, al Xeneize le quedan 4 partidos claves para definir su clasificación a Libertadores y su pase a los playoffs del Clausura. Los detalles.

Las dos preocupaciones de Boca: afuera de todo y la duda de Paredes en el Superclásico

En el comienzo del ciclo Úbeda, Boca cayó por 2-1 frente a Belgrano y se complicó en todos los frentes. En un emotivo partido por los homenajes a Miguel Ángel Russo, el equipo de la Ribera no fue efectivo en el arco rival, pagó caro los errores propios y no pudo darle una alegría a su gente.

Tras la derrota contra el Pirata y los triunfos de Racing, Argentinos y Estudiantes, el Xeneize quedó 9° en la Zona A y puede terminar la fecha aún más abajo. Si Unión y Huracán ganan sus partidos, puede quedar en la ¡11° posición!. Vale recordar que los primeros ocho de cada grupo clasifican a los playoffs.

Aunque cabe aclarar que la posición de Boca es algo «mentirosa», ya que tiene un partido pendiente y de ganarlo escalaría varias posiciones (podría quedar 2°). El próximo desafío de los dirigidos por Úbeda será el lunes 27 de octubre cuando visita a Barracas Central a partir de las 16.

Por otra parte, también se encuentra afuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Actualmente está 5° en la tabla anual, por detras de Central, River y Argentinos, que estarían clasificando a la máxima competencia internacional. Riestra también está por encima de Boca, pero por ahora estaría metiéndose en Sudamericana.

Paredes está en duda para el Superclásico

Está claro que Leandro Paredes es la figura de Boca. Desde que llegó agarró los hilos del mediocampo y fue el estandarte del Xeneize en todos los partidos que jugó. Pero una complicación inesperada pone en duda su presencia en el Superclásico.

En la derrota frente a Belgrano, el campeón del mundo llegó a la cuarta amarilla y de sumar la quinta, se perdería un partido. A Boca se le viene Barracas de visitante, luego Estudiantes en La Plata y River en La Bombonera. Por este motivo, lo más seguro es que Paredes busque la tarjeta en el encuentro contra «El Guapo», cumpla la suspensión contra «El Pincha» y llegue limpio al duelo contra el eterno rival.