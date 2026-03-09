Los Pumas 7’s se recuperaron ante Francia y terminaron quintos en Vancouver

Los Pumas 7’s disputaron la quinta etapa del Circuito Mundial de Seven en Vancouver con un saldo irregular que los dejó sin chances de pelear por el oro. Tras una fase de grupos con altibajos, el seleccionado argentino se recuperó y finalizó en el quinto puesto del certamen canadiense.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora había comenzó el torneo con una ajustada derrota ante Australia por 17-15. Luego logró un importante triunfo frente a Fiji por 17-14, pero en el cierre de la jornada sabatina cayó con claridad ante Francia por 28-12, resultado que lo dejó fuera de la lucha por el título.

En la jornada decisiva, Argentina levantó el nivel. Primero derrotó a Nueva Zelanda por 24-21 en las semifinales por el quinto puesto y luego se tomó revancha de los franceses con una contundente victoria por 34-15 para cerrar el torneo.

Vale recordar que Los Pumas 7’s habían ganado las últimas cuatro ediciones del Seven de Vancouver, por lo que esta vez no pudieron revalidar el título ni alcanzar un nuevo hito en el Circuito Mundial.

El partido ante Francia

En el último partido del torneo, Francia golpeó primero con un try de Simon Desert. Sin embargo, la reacción argentina fue inmediata. Tras recuperar la salida, una buena secuencia de pases terminó con Sebastián Dubuc apoyando para igualar el marcador.

El equipo de Gómez Cora aprovechó luego la indisciplina del rival y empezó a marcar diferencias. Santiago Vera Feld apoyó por la punta izquierda y Luciano González Rizzoni sumó un doblete para que Argentina se fuera al descanso con ventaja de 22-5.

En el complemento, Maxim Granell descontó para los franceses, pero la respuesta argentina llegó rápido con un try de Santino Zangara. Poco después, Marcos Moneta amplió la diferencia tras la salida y selló el sexto try del conjunto nacional. Granell volvió a apoyar para Francia, aunque el triunfo ya estaba asegurado para Los Pumas 7’s.

La formación de Los Pumas 7’s

Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Pedro de Haro, Sebastián Dubuc y Santiago Vera Feld.

Ingresaron: Marcos Moneta, Lautaro Bazán Vélez, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado Castro y Juan Patricio Batac.