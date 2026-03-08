Nielsen respaldó a Franco Colapinto tras la sanción en el GP de Australia: “Nos disculpamos con él”

El debut de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se opacó por una sanción que condicionó su resultado final. El piloto recibió un stop & go por una infracción del equipo Alpine. Tras la carrera el director general de la escudería, Steve Nielsen, asumió la responsabilidad por el error.

La jornada se complicó para Franco Colapinto incluso antes de iniciar la competencia en el circuito de Albert Park Circuit. Mientras el argentino se preparaba para la vuelta de formación, un mecánico del equipo tocó el monoplaza cuando el reglamento ya prohibía cualquier intervención en la grilla.

La maniobra, aparentemente inadvertida por el equipo, fue advertida por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que aplicaron la sanción prevista en el reglamento deportivo de la categoría.

Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Australia

Tras la carrera, Colapinto hizo un análisis de su desempeño. “Basándonos únicamente en el resultado, no es donde queríamos estar; sin embargo, hay aspectos positivos del ritmo de carrera y de los datos recopilados de los que podemos aprender para las próximas carreras. Desde nuestra posición en la parrilla iba a ser difícil y, al final, la penalización por una infracción en la salida nos impidió luchar más arriba”, explicó el piloto.

Consultado sobre la infracción que derivó en la penalización, Colapinto señaló que aún debía hablar con el equipo para conocer en detalle lo sucedido. “Por lo que entiendo, tocamos el auto después de la marca de los 30 segundos. Todavía no hablé con ellos. Necesito entenderlo y conversarlo más tarde”, explicó.

La autocrítica de Steve Nielsen, director general de Alpine

Por su parte, Steve Nielsen, director general de Alpine, asumió el error operativo y pidió disculpas al piloto. “Desafortunadamente, un error de procedimiento obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Como equipo asumimos la responsabilidad y solo podemos disculparnos con él, porque fue algo que estuvo fuera de su control”, sostuvo.

El directivo también detalló el origen de la infracción y remarcó que se trató de un fallo interno. “No es una regla nueva, es una norma que existe desde hace mucho tiempo y establece que no se puede trabajar en el auto en los segundos previos al inicio de la vuelta de formación. La infringimos por apenas unos segundos. Fue un error de procedimiento”, explicó. Además, aclaró que el equipo no buscará responsables individuales. “Cuando nos va bien no señalamos a nadie en particular y cuando no nos va bien tampoco. Aprenderemos de esto y no volverá a ocurrir”.

Nielsen, además, respaldó el trabajo del piloto argentino en su estreno en la categoría. “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”, afirmó.

Finalmente, Colapinto terminó en el 14° puesto, a dos vueltas de los líderes. La victoria quedó en manos del británico George Russell con Mercedes, seguido por el italiano Kimi Antonelli y el monegasco Charles Leclerc.

