Los Pumas 7s se recuperaron con dos triunfos y quedaron quintos en Perth

Argentina terminó en el quinto puesto del Seven de Perth.

Los Pumas 7s mejoraron en el cierre del torneo de Perth y lograron dos victorias en la última jornada que les permitieron terminar en el quinto puesto.

La Selección Argentina venció a Francia por 47 a 12 en el primer turno y a España por 24 a 19 en el partido por el quinto lugar.

Contra Francia, Pedro De Haro por duplicado, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac fueron los encargados de anotar los tries. En tanto, Luciano González, Santiago Vera Feld (2), Pedro De Haro, Valentín Maldonado, Eliseo Morales se ocuparon de las conversiones.

Ante España, Marcos Moneta, Matteo Graziano, Pedro De Haro, Luciano González hicieron los tries, mientras que el propio González y Santiago Vera Feld sumaron puntos desde la conversión.

El equipo nacional se recuperó luego de un sábado adverso en el que perdió con Fiji (26-10), Sudáfrica (19-12) y España (26-19).

Ahora, Los Pumas 7´s deberán prepararse para la próxima cita del certamen que tendrá lugar en Vancouver, Canadá entre el 7 y 8 de marzo, lugar donde el seleccionado argentino se consagró en las últimas cuatro ediciones.

Por su parte, Sudáfrica culminó primera tras vencer 21-19 a Fiji, mientras que Australia, anfitriones del evento, ganaron por 12-10 ante Nueva Zelanda para completar el podio.