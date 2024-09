Los Pumas con equipo confirmado para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, confirmó su plantel de 23 jugadores para el enfrentamiento ante Sudáfrica, en lo que será la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship.

El partido se disputará este sábado a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con los Springboks como líderes invictos y con chances de consagrarse campeones en suelo argentino.

El entrenador principal del seleccionado, Felipe Contepomi, introdujo tres cambios en el equipo titular con respecto al que goleó a Australia en la jornada anterior: los regresos de Franco Molina, Pedro Rubiolo y Joaquín Oviedo en lugar de Guido Petti, Tomás Lavanini y Juan Martín González.

Sin embargo, una de las bajas más significativas es la del bahiense Joaquín Moro, quien sufrió un esguince de rodilla durante los entrenamientos y no será tenido en cuenta.

La formación confirmada de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

¡Nuestros 23 para enfrentar a Sudáfrica! 🏉



🔜 Fecha 5 TRC

🆚 Springboks 🇿🇦

📆 Sábado 21 de septiembre

⏰ 18:00 horas

🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

📺 ESPN#SomosLosPumas pic.twitter.com/IL0Xe22YIr — Los Pumas (@lospumas) September 19, 2024

El equipo titular ante Sudáfrica será: 1. Gallo, Thomas, 2. Montoya, Julián (capitán), 3. Sclavi, Joel, 4. Molina, Franco, 5. Rubiolo, Pedro, 6. Matera, Pablo, 7. Kremer, Marcos, 8. Oviedo, Joaquín, 9. Bertranou, Gonzalo, 10. Albornoz, Tomás, 11. Carreras, Mateo, 12. Chocobares, Santiago, 13. Cinti, Lucio, 14. Delguy, Bautista, 15. Mallía, Juan Cruz.

Los suplentes que esperarán su ingreso son: 16. Ruiz, Ignacio, 17. Calles, Ignacio, 18. Delgado, Pedro, 19. Petti, Guido, 20. González, Juan Martín, 21. García, Gonzalo, 22. Carreras, Santiago, 23. Moroni, Matías.

Entre las principales novedades, el pilar Pedro Delgado se encuentra entre los suplentes y podría debutar con la camiseta argentina: “Estoy muy feliz de estar en Los Pumas, me recibieron muy bien y sería un sueño poder jugar”, declaró el jugador de Old Lions en la conferencia previa al entrenamiento de Los Pumas.

Sudáfrica, bicampeón mundial, no solo lidera el torneo, sino que llega invicto, lo que, sumado a su historial favorable ante Argentina, pone a Los Pumas en una situación de alta exigencia. A pesar de esto, el equipo argentino se encuentra motivado tras mostrar buenos momentos en el torneo, con una victoria histórica ante Nueva Zelanda y un gran desempeño frente a Australia.

Aun así, el desafío es monumental, considerando que los Springboks han ganado 32 de los 36 enfrentamientos previos contra el combinado nacional.

Aunque la posibilidad de un título parece lejana, las estadísticas dejan un pequeño margen de esperanza. Tres de las victorias argentinas ante Sudáfrica ocurrieron en el Rugby Championship, donde Los Pumas lograron imponerse en 2015, 2016 y 2018. Este sábado, los dirigidos por Contepomi buscarán una nueva hazaña que les permita seguir soñando en grande en el torneo.

El cierre del Rugby Championship será el 28 de septiembre en Sudáfrica, donde Los Pumas visitarán Nelspruit para el último partido del certamen.