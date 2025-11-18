Los Pumas, enfocados en Inglaterra y con fixture confirmado para la Nations Championship 2026

Luego de la inolvidable victoria ante Escocia (33-24 luego de estar abajo 21-0) en Murrayfield, Los Pumas se preparan para disputar el último test de la temporada internacional, el domingo frente a Inglaterra. De cara al choque con la Rosa, se confirmaron tres regresos para el plantel conducido por Felipe Contepomi, con la vuelta de Tomás Albornoz como una de las principales novedades.

El apertura tucumano volverá al ruedo tras la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo frente a los Springboks en Durban, el pasado 27 de septiembre, por la fecha 5 del Rugby Championship. Otros dos que estarán a disposición del head coach serán Lucio Cinti y Franco Molina, quienes no actuaron en los dos compromisos previos en la ventana de noviembre. Por otra parte, Mateo Carreras fue dado de baja por una lesión muscular, mientras que Efraín Elías también fue desafectado.

Cuándo juegan Los Pumas contra Inglaterra

El partido ante Inglaterra será el último de la temporada para Los Pumas y se disputará el domingo 23 de noviembre, en el Estadio de Twickenham de Londres. Será a partir de las 13:10 (hora argentina) y se verá por ESPN y Disney +.

El equipo argentino, que ya se aseguró ser cabeza de serie en el Mundial 2027, viene de dos victorias resonantes contra Gales en Cardiff, por 52-28, y la tremenda remontada ante Escocia (33-24) en Edimburgo. Ahora irán por la Rosa.

Partidos confirmados para la Nations Championship 2026

Se confirmó el fixture de la Nations Championship 2026, con 12 equipos participantes en seis rondas de partidos durante las ventanas de julio y noviembre, más una serie de finales entre el 27 y 29 de noviembre en el Allianz Stadium.

Los equipos del Seis Naciones serán los representantes del hemisferio Norte: Inglaterra, Irlanda, Francia, Gales, Escocia e Italia. A su vez, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Fiji y Japón lo harán para el hemisferio Sur.

El debut de Los Pumas será ante Escocia (4 de julio), el 11 se medirá con Gales y el 18 ante Inglaterra. En la ventaja de noviembre, el equipo argentino se las verá con Irlanda, Italia y Francia. Entre el 27 y 29 se disputarán los cruces de ordenamiento.