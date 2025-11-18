Franco Colapinto reveló cuáles son sus expectativas para el Gran Premio de Las Vegas

Este jueves, Franco Colapinto regresa a las pistas. El argentino correrá este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, que tiene un horario nocturno, como todo en aquella ciudad. Será uno de los últimos tres desafíos de la temporada para el argentino, que ya sabe que tiene su lugar asegurado en la escudería francesa para 2026.

En la previa a esta nueva carrera, el pilarense dialogó con la web oficial de Alpine e hizo un repaso del GP de Brasil: «El fin de semana en São Paulo fue un reto para mi lado del garaje, pero fue positivo contar con un coche más competitivo y con posibilidades de puntuar, como hizo Pierre tanto en la Sprint como en el Gran Premio».

Además, expresó su alegría de poder anunciar su continuidad en la escudería en este lugar: «Fue increíble poder compartir con todos que me quedaré con el equipo para la temporada 2026; no había mejor lugar para anunciarlo que en Sudamérica«.

Las expectativas para Las Vegas

Luego de contar las sensaciones que vivió en Interlagos, Franco se enfocó en su próximo desafío: «Tenemos mucho que aprender. Esperamos poder aprovechar para las últimas tres carreras, ya que sería bueno tener una sensación similar en el coche que en Brasil«.

Además, resaltó el orgullo de competir en esta ciudad: «El circuito es definitivamente uno de los puntos culminantes de la temporada y no muchos pilotos en la historia pueden decir que han corrido por el famoso Strip de Las Vegas, por lo que es emocionante regresar por segundo año consecutivo». Vale destacar que este Gran Premio regresó al calendario en 2023, tras 41 años de ausencia.

Para cerrar, manifestó cuáles serán las mayores dificultades de este circuito: «Las condiciones serán un desafío. El calendario y el descenso de las temperaturas en el desierto, sin duda influirán en nuestra preparación. Intentaremos concentrarnos y sacar el máximo provecho del fin de semana a medida que nos acercamos a la recta final de la temporada».

Será la segunda visita del argentino a Las Vegas. En 2024 visitó la ciudad estadounidense con Williams. Tras sufrir un duro choque en la clasificación, logró finalizar la carrera en el puesto 14, terminando el fin de semana con buenas sensaciones.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01:00 AM

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21:30

21:30 Clasificación: 01:00 AM

Domingo 23 de novimebre