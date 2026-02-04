Malas noticias en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos

Hace instantes se confirmó que Ezequiel Zeballos no pudo terminar el entrenamiento matutino de Boca. El extremo debió abandonar la sesión luego de sentir molestias musculares. En las próximas horas, se le realizarán estudios para determinar el grado de la lesión.

Por lo pronto, el Changuito ya es duda para el próximo domingo en el José Amalfitani, cuando Boca enfrente a Vélez por la 4° fecha del torneo Apertura. El futbolista de 24 años no tiene un reemplazante natural en el plantel, pero Úbeda podría optar por Kevin Zenón en esa parte de la cancha.

En las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión.

Esta molestia llega en el mejor momento de Zeballos, afianzado como líder en el ataque y con ofertas desde el exterior: hace pocos días, el Xeneize rechazó una oferta del CSKA Moscú de 10 millones de dólares.

Esta baja se da en medio de un momento adverso del Xeneize en relación a las lesiones: Carlos Palacios, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson y Rodrigo Battaglia siguen en enfermería por diferentes lesiones. En tanto, Miguel Merentiel y Edinson Cavani ya entrenan con el grupo y podrían ser parte del partido frente al Fortín.

Noticia en desarrollo.