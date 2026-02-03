Boca recupera dos jugadores claves de cara al duelo ante Vélez

El Xeneize disputó sus primeros tres partidos del Torneo Apertura sin un centrodelantero natural. En el primer encuentro, ante Deportivo Riestra, fue titular Lucas Janson en ese puesto. Sin embargo, se lesionó y en los siguientes compromisos —ante Estudiantes y Newell’s— partió desde el inicio Iker Zufiaurre.

Ni Janson ni Zufiaurre suelen oficiar como “nueves”, ya que siempre lo han hecho como extremos, pero fueron el parche ante las lesiones de los tres delanteros: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Este martes, Claudio Úbeda recibió una buena noticia en Boca Predio, ya que tanto Edinson Cavani como Miguel Merentiel volvieron a entrenar a la par del grupo y lo más probable es que sean convocados para el duelo del próximo domingo, cuando Boca visite a Vélez a partir de las 22:15 en el estadio José Amalfitani.

La Bestia llegaría con más chances de ser titular: el domingo 8 de febrero se cumplirán exactamente 21 días de su desgarro en el gemelo. En cambio, en el caso del Matador, es más difícil que pueda partir desde el inicio, ya que la idea es tomar los recaudos necesarios para que la lumbalgia que sufre desde 2025 no se agrave y pueda estar disponible para lo que viene.

Por otro lado, Ángel Romero ingresó por el pibe Zufiaurre en el encuentro ante la Lepra en la Bombonera y dejó buenas sensaciones en lo que fue su debut en el Xeneize, por lo que es otra alternativa para ocupar ese puesto ante el Fortín.

Confianza para Gelini

Gonzalo Gelini tuvo un ascenso rápido en Boca Juniors. El oriundo de 9 de abril, de la provincia de Buenos Aires, alternó entre la reserva y la cuarta división durante 2025. Incluso cerró el año siendo suplenete bajo la conducción de Mariano Herrón.

Sin embargo, siempre que le tocó jugar rindió, aportando goles, asistencias y mucho desequilibrio por la banda derecha. El zurdo, apodado por el Chipi Barhijo como el «Electrico», es un perfil que no tiene el Xeneize y es del gusto de Úbeda.

El Sifón quedó satisfecho con su nivel en su debut en Primera, en el que ingresó ante el Pincha y asistió a Exequiel Zeballos para el único gol de su equipo, y en su primera presentación como titular en la victoria del domingo ante Newell’s, y es probable que vuelva a partir desde el inicio en el encuentro ante Vélez.