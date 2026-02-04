Newell’s prepara un impacto y quiere a Messi para el primer semestre del 2027

La Pulga con la de Newell's, cuando homenajeó a Maradona. La dirigencia de la Lepra trabaja en su llegada. (Archivo)

Newell’s mantiene vivo el sueño de ver a Lionel Messi con la camiseta de la Lepra y ya trabaja en un plan a mediano plazo para que se vuelva una realidad. Si bien no hay ningún acuerdo con el 10 y su entorno, el dirigente Juan Manuel Medina confirmó que están «trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027«.

En diálogo con TN, el vicepresidente explicó que se trata de un proyecto integral que incluye a la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y al fútbol argentino.«Excede a Newell’s», sintetizó el directivo, quien obviamente se mostró ilusionado con el retorno del crack del fútbol mundial.

«Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo», sostuvo sobre el objetivo de generar las condiciones necesarias para que el 10 desembarque en el país.

Medina y todo Newell’s sueñan con al vuelta del 10.

Un plan que empezó en 2024

Medina aseguró que el plan comenzó a gestarse en 2024 con la creación de la agrupación política UNEN, que en diciembre de 2025 ganó las elecciones y llevó a la presidencia del club a Ignacio Boero, y que ya hubo contactos con allegados a Messi: «Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones».

En octubre del último año, el capitán de la Selección Argentina renovó su contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer, pero esa no sería una traba, porque todo dependerá de las ganas del futbolista de volver al país.

De concretarse, sería un gran impacto, no solo para Newell’s, sino también para todo el fútbol argentino. Además, se podría dar un clásico muy especial contra el Rosario Central de Ángel Di María y la Lepra se daría el lujo de decir que tuvo en sus filas a Diego Maradona y Lionel Messi. Fuerte.