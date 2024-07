Video: Marcelo Bielsa explotó contra la organización de la Copa América

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay, no ocultó su indignación durante la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto de la Copa América 2024 contra Canadá.

Su enojo estaba dirigido principalmente a la organización del certamen, a la que acusó de falta de profesionalismo y de engañar tanto a los equipos como a los aficionados.

El director técnico argentino explicó que la reacción de sus jugadores fue una respuesta humana y necesaria ante la amenaza que enfrentaban sus seres queridos: «Uno tiene que andar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que voy a decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano».

Y redobló la apuesta: «Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, y están viendo que están agrediendo a sus familiares, ¿preguntan si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice».

Asimismo, aprovechó para criticar a los periodistas, a quienes acusó de complicidad al no cuestionar de manera más dura a los organizadores del torneo: «Todo esto es lo que tienen que decir ustedes, no decirlo yo a riesgo de abrir la boca. Cuando ve que hay un acto violento, por supuesto que nadie va a estar a favor de una reacción violenta, pero primero hay que ver a qué responde esa reacción y si hubiera habido la posibilidad de hacer otra cosa. Siempre vienen a que alguno de estos infelices hablemos la boca para que no sean ustedes los que señalan y se vean afectados de alguna manera“.

«Todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están en perfectas condiciones. Esto es una plaga de mentirosos y nosotros hablamos, yo ya dije todo lo que me prometí no decir, porque después llegan amenazas», agregó visiblemente molesto.