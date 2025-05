Marcelo Gallardo, sin filtro tras la clasificación de River: de la ‘magia’ al momento más picante y las lesiones que preocupan

River goleó 3-0 a Barracas Central y selló su pase a los cuartos de final del Torneo Apertura. Luego del triunfo, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa con declaraciones picantes, donde dejó en claro que el gran momento del equipo no es casualidad.

El Muñeco fue consultado sobre cómo superó la etapa de altibajos y en un tono irónico, el DT respondió que fue «Magia. Todo magia». «Ponele, para no entrar en el desarrollo de todo. Ya expliqué demasiado en todas las conferencias que había un proceso… Ahora es magia. Pero a los jugadores los tenías que convencer, ¿no? Saqué una varita e hice magia«, señaló con una media sonrisa.

Tras la respuesta picante, el entrenador Millonario cambió el tono y respondió que fue trabajo. “Trabajo, muchachos, nada más. Trabajo, tiempo y convicción. Y acá, nada de ‘abatido’. Abatido no. La vida es más dura que perder dos o tres partidos seguidos. Nunca estuve abatido”, aclaró el DT, en una clara señal de defensa.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando le preguntaron si ya tenía un equipo de memoria. Gallardo fue categórico: «No me gusta eso. Tengo que gestionar 30 cabezas, no 11. No te voy a decir ‘ya tengo el equipo’, eso no va a salir de mi boca”.

Para el técnico, el funcionamiento colectivo está por encima de los nombres: «Lo importante es que no se resienta la estructura ni la idea. Puede entrar uno o salir otro, pero el equipo tiene que jugar como lo está haciendo.”

Sobre la victoria en el Monumental, Gallardo explicó que se prepararon para un partido duro. Ellos se prepararon para esto. Pero marcamos en el momento justo, y eso nos permitió tener el control en el segundo tiempo. El equipo fluyó y representó a los hinchas como les gusta.»

También valoró la solidez del equipo: “Hoy no sufrimos. Tuvimos presión alta, buena recuperación y no les dimos espacios. Eso nos deja muy conformes.”

Pensando en lo que viene, el DT no se relajó: «En el fútbol argentino es difícil generar superioridad. Todos los partidos fueron muy cerrados. Ya tenemos que pensar en el partido del jueves.»

Finalmente, hizo mención a los jugadores que salieron por molestias físicas. “Lo de Paulo Díaz fue por precaución, no hay lesión. Lo de Montiel sí nos preocupa un poco más. Viene de sufrir varias lesiones y hoy volvió a resentirse. Hablaremos con los médicos para definir cómo seguir.»