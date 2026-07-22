Mario Kempes, indignado con la opinión pública: «Esas versiones que andan dando vueltas no le hacen bien a nadie»

El Matador fue campeón del mundo en 1978 y sabe mejor que nadie lo que estar en ese lugar.

Indignado con las teorías conspirativas que trascendieron en redes sociales, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial del 78′, salió al cruce de esas versiones y defendió el honor de la camiseta nacional.

El exdelantero, figura del combinado que dirigía César Luis Menotti, pidió cautela en la opinión pública referida a lo ocurrido en la final ante España y la derrota del seleccionado albiceleste en Nueva Jersey.

El rosarino fue contundente: «Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país, y yo tuve esa suerte».

El exgoleador reconoció que el equipo no tuvo su mejor actuación en la final, pero remarcó que eso no respondió a falta de compromiso.

¡ANDRÉS INIESTA Y MARIO ALBERTO KEMPES LEVANTARON LA COPA DEL MUNDO EN LA PREVIA DE LA FINAL!



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«No fue el partido que todos esperábamos, se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, hay días mejores y días peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante», expresó.

Además, diferenció el bajo rendimiento futbolístico de un posible boicot: «Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite, y esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie».

Por último, Kempes exigió responsabilidad a la hora de hablar y criticar con liviandad al seleccionado: «Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes, como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. En las buenas y en las malas. Así que vamos por siempre, Argentina».