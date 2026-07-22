Vaca Muerta como respaldo: Neuquén vuelve a los mercados internacionales con una nueva emisión de deuda en dólares

El gobierno de Neuquén hizo público el prospecto preliminar para la emisión de nuevos Títulos de Deuda en dólares estadounidenses. (Foto: archivo)

La Provincia del Neuquén formalizó su intención de retornar a los mercados de capitales internacionales. A través de un aviso enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y a los principales recintos financieros, el gobierno neuquino hizo público el prospecto preliminar para la emisión de nuevos Títulos de Deuda en dólares estadounidenses, cuyo monto total y tasa de interés se terminarán de definir al momento de la colocación.

La operación se enmarca en el Programa de Financiamiento de Infraestructura y Cancelación de Deuda de la Provincia, autorizado mediante las Leyes Provinciales N.° 3.434, N.° 3.449, N.° 3.540 y N.° 3.545, y reglamentado por el Decreto 419/26.

Restricciones y destinatarios: una oferta para «grandes jugadores»

Un aspecto central del anuncio son las estrictas restricciones legales y regulatorias internacionales que contempla el prospecto. La oferta no estará disponible para el público minorista, sino que está dirigida de manera exclusiva a:

Compradores Institucionales Calificados (QIBs, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, bajo la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933.





(QIBs, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, bajo la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933. Inversores no estadounidenses fuera de dicho país, al amparo de la Regulación S.



Asimismo, el documento prohíbe de forma explícita la venta de estos títulos a inversores minoristas del Espacio Económico Europeo (EEE) y del Reino Unido, limitando la participación a contrapartes elegibles y clientes profesionales.

Para la estructuración y colocación de los títulos, la administración provincial —a través de la Resolución 178/2026 del Ministerio de Economía, Producción e Industria— designó a J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como coordinadores globales y gestores de libro, sumando también a Balanz Capital UK LLP. En el plano local, operarán Banco Santander Argentina y Balanz Capital Valores. La cotización de los títulos se solicitará en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su admisión para negociación en A3 Mercados S.A.

Las condiciones clave de la emisión

De acuerdo con el borrador presentado, los principales puntos del instrumento financiero son:

Moneda y naturaleza: Deuda en dólares estadounidenses, calificada como obligaciones directas, simples, incondicionales y no subordinadas de la provincia, en igualdad de condiciones (pari passu) con otra deuda externa pública no garantizada.





Deuda en dólares estadounidenses, calificada como obligaciones directas, simples, incondicionales y no subordinadas de la provincia, en igualdad de condiciones (pari passu) con otra deuda externa pública no garantizada. Amortización e intereses: Los intereses se abonarán semestralmente (a partir de 2027), mientras que el capital se devolverá en tres cuotas antes de su vencimiento final.





Los intereses se abonarán semestralmente (a partir de 2027), mientras que el capital se devolverá en tres cuotas antes de su vencimiento final. Rescate anticipado: La provincia se reserva la opción de rescatar los títulos total o parcialmente antes de la fecha de vencimiento acordada.





La provincia se reserva la opción de rescatar los títulos total o parcialmente antes de la fecha de vencimiento acordada. Cláusulas de Acción Colectiva (CACs): El contrato incluye cláusulas de acción colectiva que permitirían a Neuquén modificar las condiciones de pago con el consentimiento de mayorías calificadas (entre el 66,6% y el 75% según el esquema de votación), un mecanismo habitual en las emisiones soberanas y subsoberanas modernas para facilitar eventuales reestructuraciones.



Solidez fiscal e hidrocarburos: el marco de la colocación

El folleto financiero dirigido a Wall Street y a la City porteña hace un repaso detallado de las cuentas públicas neuquinas, respaldado en el fuerte impulso del sector hidrocarburífero en Vaca Muerta.

Según los datos oficiales presentados en el prospecto:

Producción récord: Entre enero y abril de 2026, Neuquén concentró el 69% del petróleo y el 71% del gas producido en toda la Argentina, registrando en abril un pico de producción de petróleo de 629 kbbl/d (un 36% más que en el mismo mes de 2025).





Entre enero y abril de 2026, Neuquén concentró el y el producido en toda la Argentina, registrando en abril un pico de producción de petróleo de 629 kbbl/d (un 36% más que en el mismo mes de 2025). Superávit y Deuda: Al cierre del primer trimestre de 2026, la provincia reportó un superávit primario de $80.507 millones. A esa misma fecha (31 de marzo de 2026), la deuda total del sector público provincial ascendía a US$ 778 millones ($1.075.715 millones de pesos), de la cual el 91% se encuentra denominada en moneda extranjera.



Con este movimiento, Neuquén busca aprovechar la liquidez de los mercados para reperfilar vencimientos y financiar el plan de infraestructura pública que requiere la provincia para sostener el crecimiento logístico y urbano derivado de la actividad energética