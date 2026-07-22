Vaca Muerta como respaldo: Neuquén vuelve a los mercados internacionales con una nueva emisión de deuda en dólares
Con la intermediación de J.P. Morgan, Santander y Balanz, la gestión de Rolando Figueroa presentó un prospecto preliminar para colocar bonos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales y extranjeros.
La Provincia del Neuquén formalizó su intención de retornar a los mercados de capitales internacionales. A través de un aviso enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y a los principales recintos financieros, el gobierno neuquino hizo público el prospecto preliminar para la emisión de nuevos Títulos de Deuda en dólares estadounidenses, cuyo monto total y tasa de interés se terminarán de definir al momento de la colocación.
La operación se enmarca en el Programa de Financiamiento de Infraestructura y Cancelación de Deuda de la Provincia, autorizado mediante las Leyes Provinciales N.° 3.434, N.° 3.449, N.° 3.540 y N.° 3.545, y reglamentado por el Decreto 419/26.
Restricciones y destinatarios: una oferta para «grandes jugadores»
Un aspecto central del anuncio son las estrictas restricciones legales y regulatorias internacionales que contempla el prospecto. La oferta no estará disponible para el público minorista, sino que está dirigida de manera exclusiva a:
- Compradores Institucionales Calificados (QIBs, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, bajo la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933.
- Inversores no estadounidenses fuera de dicho país, al amparo de la Regulación S.
Asimismo, el documento prohíbe de forma explícita la venta de estos títulos a inversores minoristas del Espacio Económico Europeo (EEE) y del Reino Unido, limitando la participación a contrapartes elegibles y clientes profesionales.
Para la estructuración y colocación de los títulos, la administración provincial —a través de la Resolución 178/2026 del Ministerio de Economía, Producción e Industria— designó a J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como coordinadores globales y gestores de libro, sumando también a Balanz Capital UK LLP. En el plano local, operarán Banco Santander Argentina y Balanz Capital Valores. La cotización de los títulos se solicitará en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su admisión para negociación en A3 Mercados S.A.
Las condiciones clave de la emisión
De acuerdo con el borrador presentado, los principales puntos del instrumento financiero son:
- Moneda y naturaleza: Deuda en dólares estadounidenses, calificada como obligaciones directas, simples, incondicionales y no subordinadas de la provincia, en igualdad de condiciones (pari passu) con otra deuda externa pública no garantizada.
- Amortización e intereses: Los intereses se abonarán semestralmente (a partir de 2027), mientras que el capital se devolverá en tres cuotas antes de su vencimiento final.
- Rescate anticipado: La provincia se reserva la opción de rescatar los títulos total o parcialmente antes de la fecha de vencimiento acordada.
- Cláusulas de Acción Colectiva (CACs): El contrato incluye cláusulas de acción colectiva que permitirían a Neuquén modificar las condiciones de pago con el consentimiento de mayorías calificadas (entre el 66,6% y el 75% según el esquema de votación), un mecanismo habitual en las emisiones soberanas y subsoberanas modernas para facilitar eventuales reestructuraciones.
Solidez fiscal e hidrocarburos: el marco de la colocación
El folleto financiero dirigido a Wall Street y a la City porteña hace un repaso detallado de las cuentas públicas neuquinas, respaldado en el fuerte impulso del sector hidrocarburífero en Vaca Muerta.
Según los datos oficiales presentados en el prospecto:
- Producción récord: Entre enero y abril de 2026, Neuquén concentró el 69% del petróleo y el 71% del gas producido en toda la Argentina, registrando en abril un pico de producción de petróleo de 629 kbbl/d (un 36% más que en el mismo mes de 2025).
- Superávit y Deuda: Al cierre del primer trimestre de 2026, la provincia reportó un superávit primario de $80.507 millones. A esa misma fecha (31 de marzo de 2026), la deuda total del sector público provincial ascendía a US$ 778 millones ($1.075.715 millones de pesos), de la cual el 91% se encuentra denominada en moneda extranjera.
Con este movimiento, Neuquén busca aprovechar la liquidez de los mercados para reperfilar vencimientos y financiar el plan de infraestructura pública que requiere la provincia para sostener el crecimiento logístico y urbano derivado de la actividad energética
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