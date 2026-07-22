Una cisterna de dos millones de litros y 40 kilómetros de cañerías nuevas: así será la obra de agua clave para Roca

El gobierno provincial abrirá en los próximos días las ofertas de empresas para realizar la obra del Plan Director de Agua Potable para Roca, que implicará 40 kilómetros de cañerías nuevas y una cisterna gigante en el norte de la ciudad de 2 millones de litros.

La compulsa para realizar las obras consta de dos sobres por la dimensión de la obra, que requiere empresas con calificación técnica, lo que se evaluará con la apertura del primer sobre de la licitación. El segundo sobre, al que accederán las empresas que pasaron el primer corte, contendrá la oferta económica.

El primer sobre se abrirá el 11 de agosto y el segundo se conocerá durante ese mismo mes.

En septiembre se firmaría el contrato y en octubre se empezaría la obra.

El alcance de las obras

La transformación del sistema de agua de la ciudad abarcará cuatro etapas del suministro: captación, potabilización, impulsión y distribución.

En el área de producción, se elevará la capacidad de la planta potabilizadora en Stefenelli -este de al ciudad- en un 50%. Esta ampliación se complementará con la optimización de la captación en el Río Negro a través de la instalación de un nuevo acueducto de agua cruda de 3,2 kilómetros de longitud y 800 milímetros de diámetro.

Javier Iud, Gerente General de Aguas Rionegrinas, destacó que «por la magnitud del proyecto, la obra se ejecutará por etapas, lo que permitirá que los tramos que se vayan finalizando puedan entrar en funcionamiento sin esperar a que concluya la totalidad de los trabajos», subrayó.

Según indicó el directivo, la obra servirá para hacer frente a la demanda de agua de la ciudad por los próximos 20 años o para cuando la ciudad tenga 210.000 habitantes.

Los plazos y el presupuesto

El plazo previsto de la obra es de 24 meses y tiene un presupuesto total de 38.000 millones de pesos y es calificada por el gobierno provincial como la más importante de este tipo en Río Negro.

En materia de transporte y presurización, las tareas contemplan el despliegue de más de 41.000 metros de cañerías en puntos estratégicos de la ciudad.

Entre los puntos destacados se encuentra una respuesta histórica para Barrio Nuevo, donde se construirá una estación de bombeo dedicada, una cisterna con capacidad para 2 millones de litros y más de 2.800 metros de ductos de impulsión.

Asimismo, se sumará un refuerzo de 5.210 metros en Alta barda, dos nuevas estaciones de impulsión para las zonas alta y baja, y más de 22.600 metros de redes secundarias y de distribución.

Iud remarcó la importancia de la metodología de avance gradual: «La idea es que esta obra vaya teniendo ejecuciones y habilitaciones parciales. Como el esquema abarca desde la captación en el río hasta la canilla del usuario, buscamos que cada etapa que se vaya finalizando quede inmediatamente operativa. Ese es el desafío central que asumimos en el plan de trabajo para que, dentro del plazo de 24 meses, la comunidad comience a percibir las mejoras de manera progresiva».